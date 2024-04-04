Культура

«Теплая кофта» VS «Сердце тру»: участника псковского опен-эйра «Добрый рок» выбирают Сети

Очередной отборочный концерт нового сезона XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024» прошел в баре «Нора» в Пскове 20 апреля. Теперь зрителям предстоит выбрать участника фестиваля из двух претендентов путем онлайн-голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото здесь и далее предоставили организаторы фестиваля «Добрый рок-2024»

«Классный получился фестиваль. Гости гремели как надо и претенденты показали себя с лучшей стороны! Вам снова предстоит выбрать лучшего из лучших!» - рассказал Андрей Семенов.

Претенденты набрали в очном голосовании :

«Теплая кофта» - 32 голоса,

«Сердце тру» - 37 голосов.

Онлайн-голосование за участников продлится до 5 мая по ссылке. Андрей Семенов напомнил, что организаторы вправе добавить каждому из претендентов от 5 до 20 голосов. Обязательные условие для участия в голосовании: подписка на группу «Добрый рок Псков» (нужно кликнуть «Я пойду»); открытая страница и стена в социальной сети «ВКонтакте»; репост публикации к себе на стену до окончания голосования.

Голосование проводят после каждого отборочного концерта. По итогам всех этих этапов организаторы и выберут по каждому концерту участника летнего опен-эйра «Добрый рок-2024», который снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков» (103.0 FM).