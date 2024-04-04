Культура

«Бал Победы» в Пскове переносится на 13 мая

Молодёжный «Бал Победы» в Пскове переносится на 13 мая в связи с отменой массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Мероприятие будет проходить в том же месте – в парке у реки Псковы, и в то же время – в 18:00.

«Отметим, в перерывах между танцами, которые будут исполнять молодые люди, проходившие в течение месяца репетиции, гостей праздника будут ждать выступления чтецов и тематические зоны», - добавили в молодежном центре.