Культура

Новый выставочный комплекс открылся в Псковском музее ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы в главном здании Псковского музея-заповедника открылся небольшой выставочный комплекс, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Комплекс работает в рамках выставочного проекта «Великая Отечественная война в нумизматических коллекциях Псковского музея». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В витрине представлен 1 рубль, вышедший в обращение в 1965 году, к 20-летию победы СССР над фашистской Германией. Он стал первой советской юбилейной монетой, положившей начало традиции регулярного выпуска коммеморативных денежных знаков. В 1975 году в Советском Союзе отмечали 30-летие окончания войны. К этому событию Государственный банк СССР приурочил выпуск очередной юбилейной монеты номиналом 1 рубль. В 1985 году появился юбилейный рубль, посвященный 40-летней годовщине Великой Победы. Материал данных монет – это сплав меди, цинка и никеля. Выпущены миллионными тиражами для стандартного денежного обращения.

5 декабря 1991 года, в день 50-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой, в обращение поступила юбилейная монета достоинством 3 рубля. Она оказалась последней денежной единицей СССР. Юбилейная монета интересная и довольно красивая. На монете можно увидеть рельефное изображение колонны советских солдат, марширующих на параде 7 ноября 1941 года у стен Московского кремля. Справа от Спасской башни поднятый в небо привязной аэростат заграждения. На переднем плане - противотанковый ёж, запорошенный снегом.

В 2000 году Центральный банк Российской Федерации выпустил серию памятных монет, посвящённых 55-летию Великой Победы. В данной серии было представлено 7 монет номиналом 2 рубля. Темой стали Города-герои СССР. На монетах изображены лишь города, которые остались в составе Российской Федерации после распада СССР. На данной выставке можно увидеть монету с изображением города – героя Тулы. На ней двое рабочих у пушки в заводском цеху, слева – медаль «Золотая Звезда», внизу по окружности – надпись: «ТУЛА». Также выставляется монета той же серии «Город-герой Новороссийск». Два морских пехотинца в момент атаки: один – с винтовкой, другой – со знаменем в руках, слева – медаль «Золотая Звезда», на втором плане военный корабль и очертания города, внизу по окружности – надпись: «НОВОРОССИЙСК».

Интерес представляет монета 2000 года достоинством 10 рублей. Это биметаллическая монета стала первой в сериях монет из биметалла после 1997 года. Из-за большого тиража и дешевизны сплава, монета редкой не является. Её ещё можно встретить в денежном обороте. Образ командира, изображённый на монете номиналом 10 рублей, взят с фотоснимка, сделанного Максом Альпертом, советским фотографом. Младший политрук А. Г. Ерёменко погиб через несколько мгновений после того, как его сфотографировали.

В 2015 году отмечалась отмечалось 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По данному случаю Банком России была выпущена мини-серия юбилейных биметаллических монет номиналом 10 рублей. Серия состояла из трех выпусков: с изображением эмблемы празднования 70-летия Победы, с изображением скульптуры Е. В. Вучетича «Перекуем мечи на орала», с изображением памятника Воину-освободителю.

На выставке также представлены самые массовые награды Советского Союза. Медалью «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны» были отмечены все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также граждане иностранных государств. Общее количество награжденных составило почти 15 млн человек. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждались: рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта; колхозники и специалисты сельского хозяйства; работники науки, техники, искусства и литературы, работники советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций – обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» награждено приблизительно 16 096 750 человек.

Выставочный комплекс работает в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).