Культура

«Ночь музеев» пройдет в филиалах Псковского музея

«Ночь музеев» пройдет в филиалах Псковского музея-заповедника 18 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках акции псковичи и гости смогут посетить:

Музей-усадьбу М. П. Мусоргского (деревня Наумово, Куньинский район)

Первой частью акции станет просмотр и обсуждение фильма «Блаженный гений М. П. Мусоргский». Вторая часть будет лирической и начнется с творческого вечера московского композитора, лауреата международных и всероссийских конкурсов Лилии Родионовой. Прозвучит фортепианная музыка. Ведущей вечера станет известный музыковед, кандидат искусствоведения Юлия Николаева. В ее исполнении прозвучат народные песни.

Телефон: +78114931140.

Музей-усадьбу С. В. Ковалевской (деревня Полибино, Великолукский район)

Акция начнется с культурной программы «Я раз зашел в старинный дом…», в рамках которой пройдет экскурсия, посвященная семье Корвин-Круковских, и концерта фортепианного трио Vero. Состав: Татьяна Ямбердова (скрипка), Арсений Донов (виолончель), Юлия Краснова (фортепиано). Затем гостей ждет программа «Гора на обратной стороне Луны…» с интерактивной экскурсией по выставке «Ковалевская и космос» и пластическим спектаклем «Исключение из правил» образцового хореографического ансамбля «Феникс».

Телефон: +78115329523.

Музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова (деревня Вечаша, Плюсский район)

«Ночь музеев» в музее-усадьбе великого композитора начнется с обзорной экскурсии по выставке «Через тернии к звездам» и выставке мозаичных работ «Великий сказочник». Затем студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова представят музыкальную композицию «Золотой Петушок», а параллельно с этим в усадьбе Любенск пройдет экскурсионно-музыкальная программа «Чайный плезир» и открытие выставки, посвященной 120-летию со дня рождения внучки композитора И. Н. Троицкой и 100-летию со дня рождения О. М. Римской-Корсаковой.

Телефон: +78113321253.

Музей истории города Печоры (город Печоры, улица Международная, 6)

Акция в Печорах начнется с интерактивной программы для детей и взрослых «Во что играли наши деды». Под открытым небом гости вспомнят игры, в которые играли 100 лет назад. Затем пройдет сборная экскурсия по экспозиции музея. После участников ждет презентация выставочного проекта «Поющая земля»: музей представляет сразу две выставки «Русская песнь покорила сердца» и «День русского просвещения». Также гостей ждут отчетный концерт детского этнографического ансамбля сето «Тсиргукысы» («Птенцы») и сборная экскурсия-прогулка по вечерним Печорам «Большая история маленького города».

Телефон: +78112663311.

«Расписание смотрите на афишах. Ждем вас на акции!» – отметили в музее.