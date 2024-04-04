Культура

«Подстрочник»: Светлана Мельникова и Борис Андрианов о «Музыкальной экспедиции» и «Ночи музеев». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 мая. Гости студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и главный идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция», заслуженный артист России Борис Андрианов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ними о новых проектах и выставках, о предстоящей «Музыкальной экспедиции» и акции «Ночь музеев», о фестивалях, которые пройдут в ближайшие месяцы под эгидой Псковского музея, о жизни музейных филиалов.