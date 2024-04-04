Культура

Заслуженный артист России Борис Андрианов: Академическая музыка для избранных - это стереотип

Академическая музыка для избранных - это стереотип, и слушатели готовы слушать и понимать классические произведения. Об этом главный идейный вдохновитель и художественный руководитель фестиваля «Музыкальная экспедиция», заслуженный артист России Борис Андрианов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Идея в том, что мы собираем самых лучших музыкантов. По уровню исполнения и составу участников экспедиции может позавидовать любой музыкальный фестиваль. Мы уходим из концертных залов, играем на открытом воздухе. Это не концертный зал, это музыка для всех, она соединяется с пением птиц, шумом леса. Публика, наоборот, замирает. Я понял, что академическая музыка для избранных - это стереотип. Люди готовы воспринимать эту красоту», – рассказал Борис Андрианов.

Мировую классику для зрителей в Пскове исполнят выдающиеся музыканты, лауреаты престижных конкурсов, а также участники и организаторы музыкальных фестивалей по всему миру.

«Мне казалось, что концерт – это очень консервативное событие. Сцена, зал, хорошая акустика, а "Музыкальная экспедиция" перевернула все представления! Совершенно естественно, что в этом проекте участвуют люди, которые готовы к экспериментам, готовы к невероятному. Я этом году в Пскове "Музыкальная экспедиция" представлена очень достойно, это три концерта три дня подряд», – добавила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует в Псковском музее-заповеднике 17 мая.

Два величайших шедевра камерной музыки в один вечер откроют программу фестиваля 17 мая в 20.00. Гости услышат «Воспоминания о Флоренции» (П. Чайковский) и Кларнетовый квинтет (И. Брамс). Продолжится программа 18 мая в 20.00 концертом, где прозвучит легендарное «Canto Ostinato» Симеона Тен Хольта.

Завершит программу масштабного фестиваля концерт 19 мая в 17.00, где гости после бессмертной музыки Бетховена (Квартет №14) услышат произведение Джованни Соллима «Spasimo», повествующее о многовековой истории известного собора в Палермо.