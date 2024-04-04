Съемки телепрограммы «Тайна на карте» прошли в Пскове

Съемочная группа научно-познавательного телеканала «Моя планета» прибыла в Псков и провели съемки в Псковском музее-заповеднике для создания программы «Тайна на карте. Чудское озеро, в поисках Вороньего камня. Псковская область». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Весте с псковскими археологами Сергеем Салминым и Александром Михайловым команда телеканала вернулась на 800 лет назад во времена активных действий князя Александра Невского, чтобы добраться до правды о легендарном Ледовом побоище: истоках конфликта, силах сторон, оставшихся следов и важности для дня сегодняшнего.
Съемки прошли в Приказной палате и Псковском кремле, отделе хранения фондов археологии, Поганкиных палатах. Съемочная группа познакомилась с находками археологов, найденными в могильнике деревни Чудская Рудница.
Псковский выпуск программы «Тайна на карте» покажут на телевидении в конце лета.
Ранее журналисты ПЛН-ТВ отправились на берег Чудского озера в поисках Вороньего камня для съемок проекта «Истфакт».