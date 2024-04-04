Культура

Кавер-группа «Красивая» выступит на «Ночи музеев» в Пскове

Акция «Ночь музеев» пройдет 18 мая в музейном квартале Пскова. Хедлайнером этого вечера станет псковская кавер-группа «Красивая». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: сообщество «Кавер-группа КРАСИВАЯ #группакрасивая» / «ВКонтакте»

Музыкальный коллектив «Красивая» был основан в 2015 года в Пскове. За время существования группа принял участие во множестве концертов и музыкальных мероприятий не только в городе, но и по всей России. Основным посылом творчества артистов является создание и исполнение каверов на известные отечественные и зарубежные музыкальные хиты.

«Группа "Красивая" сегодня – это коллектив профессионалов, объединенных единством смыслового и созидательного музыкального понимания, открытый и стремящийся к экспериментам организм. Исполняемые артистами на выступлениях композиции всегда находят особое место в сердцах слушателей», - отметили в музее.

Концерт кавер-группы «Красивая» будет радовать гостей «Ночи музеев» с 21:00 до 22:00. После выступления коллектива с 22:00 до 23:00 гостей ждет зажигательная ретро-дискотека, за музыкальное сопровождение которой будет отвечать Dj Pop Off.