Культура

Созданные немцем во время оккупации рисунки Пскова покажут на «Ночи музеев»

Музей истории и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов присоединился к ежегодной акции «Ночь музеев» 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Гостей ждет авторская экскурсия, посвященная страницам истории региона в годы временной немецко-фашистской оккупации, кинопоказ фильмов ГТРК «Псков» о событиях Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Впервые в музее будут представлены графические рисунки Пскова, созданных немецким ефрейтором Хайном Апелем во время оккупации, данные материалы хранятся в личном фонде псковского краеведа М. М. Медникова. Увидят зрители и редкие фотографии города Пскова после его освобождения.

Вход в музей свободный с 10.00 до 16.00. Для участия в программе обязательна предварительная запись по телефону: 8(8112)22-00-45. Участие в программе бесплатное.