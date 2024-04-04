Культура

Покровская башня будет закрыта для посещения три дня

Покровскую башню в Пскове закроют для посещения с 17 по 19 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением фестиваля "Музыкальная экспедиция" изменен режим работы Покровской башни», - пояснили в музее.

Посетить башню можно в четверг, 16 мая, с 10.00 до 15.00 (касса работает до 14.30); 17, 18 и 19 мая башня закрыта для посещения.

«Просим учитывать это при посещении музея», - заключили в пресс-службе.