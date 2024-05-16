Культура

Звезда «Кремлёвских курсантов» сыграет в «Михайловском» Евгения Онегина

На спектакль и на концерт по случаю Международного дня музеев приглашает жителей и гостей Святогорья Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Музыкальное приношение гению места и его хранителям подготовили музыканты из Санкт-Петербурга — народный коллектив, академический хор КДЦ «Московский». В программе, которую артисты из северной столицы везут в «Михайловское» — вокальные миниатюры на стихи Пушкина, духовная музыка, народные песни, произведения советских и современных композиторов. Концерт «Поклон поэту с берегов Невы» 18 мая начнут в 14.00. Слушателей приглашают в Научно-культурный центр музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко 1).

Фото здесь и далее предоставлены музеем-заповедником «Михайловское»

Здесь же, в музейном НКЦ, но позже, в 19.00, начнёт свой моноспектакль «Евгений Онегин» москвич, артист театра и кино Денис Береснев, более всего известный широкой зрительской аудитории по главной роли в сериале «Кремлёвские курсанты». Однако театралы хорошо помнят его работы в спектаклях по произведениям классической литературы на сцене театра «Сфера» в саду «Эрмитаж», как то в «Доходном месте» по пьесе Островского или в комедии Чехова «Вишнёвый сад», где актёр играет Петра Трофимова. Довелось Денису Бересневу играть и самого Пушкина — в спектакле «Ученик Лицея» по незаслуженно забытой отечественной театрами пьесе Андрея Платонова.

Работа актёра по бессмертному роману Пушкина, которую увидят гости михайловской «Ночи музеев», очень интересна. Чтение сопровождает визуальный ряд (репродукции «онегинских» акварелей известного российского художника Дмитрия Белюкина, чьи работы есть во многих ведущих музеях мира, в том числе — и в коллекции «Михайловского») и музыка — «Времена года» П.И. Чайковского.

Напомним, что в рамках «Ночи музеев» в Пушкинском заповеднике запланированы и другие интересные и значимые события, например — новый мастер-класс «Прялá и ткала, весь дом одевала».