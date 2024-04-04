Культура

Ткать холст «всем миром» начнут в Пушкинском заповеднике в «Ночь музеев»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» задумали создать уникальный экспонат. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это будет одно большое полотно, а соткут его многие и многие женщины, которые придут и приедут в «Михайловское» 18 мая, в Международный день музеев, и в последующие дни, весной, летом, осенью и в начале зимы.

Домотканое льняное вышитое полотенце (XIX век) из фондов «Михайловского».

В музее пояснили, что старт необычного проекта состоится в рамках всероссийской акции «Ночь музеев». Именно 18 мая в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово» впервые проведут новый мастер-класс «Прялá и ткала, весь дом одевала». Участникам этого занятия расскажут и покажут, как работать на старинном ткацком стане, который в канун новогодних и Рождественских праздников нынешнего года был установлен здесь, в доме мельника.

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Участников мастер-класса не просто обучат азам старинного ремесла, но и посвятят во многие секреты. Разговор пойдёт не только о технологиях создания холста в условиях обычной избы, но и, например, о традициях и суевериях, сопровождавших эту работу. Гости услышат загадки, поговорки и пословицы, которые сложили в крестьянской среде о ткачестве и ткачихах. И, конечно, обязательно вспомнят пушкинских ткачей и ткачих.

Полотном, которое «всем миром» начнут ткать в этот день в Пушкинском заповеднике, в конце года украсят гостеприимный дом мельника в Бугрово, уточнили в музее.