Культура

Выставку современной книжной иллюстрации открыли в «Михайловском»

Выставку современной книжной иллюстрации открыли сегодня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, экспозиция, созданная в год 225-летия со дня рождения поэта, 200-летия со дня его приезда в михайловскую ссылку и 125-летия со дня основания музея-заповедника в псковских пушкинских местах, так и называется — «Три юбилея».

Дарья Агафонова. Пушкин в Михайловском. Савкина горка (2019). Из фондов музея-заповедника.

Пушкинский заповедник — не только мемориальное пространство памяти о первом российском поэте, но и центр современной культуры, особо отметили в музее. В этом смысле заповедные Михайловское, Тригорское и Петровское продолжают лучшие традиции русских дворянских усадеб пушкинского времени, где не только хранили память о старине, но и полноценно, живо интересовались новинками литературы, театральными и музыкальными премьерами, современными веяниями в изобразительном искусстве, свежими предложениями ювелиров и модельеров. Именно поэтому в основу этой новой экспозиции в «Михайловском» были взяты работы молодых московских художников из музейных фондов — цветные автолитографии, созданные уже в XXI веке. Представляют на выставке и, например, новую книгу Елены Абдулаевой «Откуда взялся Пушкин».

Современный изобразительный ряд органично дополняют архивные документы и фотографии, ценные исторические материалы, предметы декоративно-прикладного искусства и редкие книги. Внимательному посетителю сразу же откроются связи — тематические и даже иногда в части художественных приёмов — объединяющие «новых» и «старых» художников.

Цветная автолитография «Букет» Татьяны Карп (2013) и металлический юбилейный стакан с изображением поэта (1899). Из фондов музея-заповедника.

«Три юбилея» развёрнута в Научно-культурном центре в Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что посетители музея смогут знакомиться с ней всё лето, до начала сентября.