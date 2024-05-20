Культура

Выездное совещание по организации Дней Пушкинской поэзии провели в «Михайловском»

Вопросы подготовки и проведения Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) обсудили сегодня, 20 мая, на выездном совещании в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Георгий Василевич

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь шла об отдельных положениях концепции праздника. На совещании также рассмотрели ряд организационно-технических вопросов, касающихся организации площадок для участников Дней поэзии и приёма многочисленных гостей на территории Пушкинского заповедника и на территории Святогорского монастыря в посёлке Пушкинские Горы — в основных центрах предстоящих грандиозных юбилейных торжеств в Псковской области.

Вела встречу врио председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева; в качестве соведущего выступил директор принимающей стороны Георгий Василевич. В обсуждении различных вопросов приняли участие представители профильных служб области, в том числе и силовых структур, а также сотрудники Пушкинского заповедника и Театрально-концертной дирекции Псковской области, другие специалисты.

Также участники совещания побывали на площадках, где развернётся праздник.

Напомним, что центральные события юбилейных Дней Пушкинской поэзии и русской культуры (LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии) в этом году — году 225-летия со дня рождения Пушкина — пройдут в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» и в посёлке Пушкинские Горы в период с 6 по 9 июня.