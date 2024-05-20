Культура

Гоша Куценко даст два концерта в Псковской области

Актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, певец и общественный деятель, заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко даст два концерта в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Заехали поздравить с днём рождения большого друга Псковской области, Заслуженного артиста России Гошу Куценко. В рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Гоша даст у нас два концерта», - рассказал Михаил Ведерников.

Один концерт Гоша Куценко даст для псковских героев-военнослужащих. Второй – на поляне в Михайловском 8 июня для всех гостей праздника.

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«Каждая встреча с Гошей – это всегда море положительных эмоций, тонкий юмор и радость от общения, слова поддержки и крепкие объятия. Искренне рад называть его своим другом. Желаю творческих успехов, счастья и всего самого доброго! Ждём», - заключил псковский губернатор.