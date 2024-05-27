Культура

«Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» в Изборске 8 июня

Группа «Трикветрум» выступит на фестивале раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» в Изборске 8 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: Катерина Кочкина

«Трикветрум» – команда единомышленников из Санкт-Петербурга, исполняющая старинную музыку в оригинальной аранжировке. Коллектив стремится сохранить уникальное звучание старинных музыкальных инструментов и дать своим слушателям возможность прочувствовать средневековую атмосферу.

«Неповторимое звучание аутентичных инструментов, волыночное многоголосие, величественная Изборская крепость – всё это ждёт вас на фестивале раннесредневековой культуры Руси "Исаборг"», – добавили в музее.