«Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» в Изборске 8 июня

Группа «Трикветрум» выступит на фестивале раннесредневековой культуры Руси «Исаборг» в Изборске 8 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Фото: Катерина Кочкина
«Трикветрум» – команда единомышленников из Санкт-Петербурга, исполняющая старинную музыку в оригинальной аранжировке. Коллектив стремится сохранить уникальное звучание старинных музыкальных инструментов и дать своим слушателям возможность прочувствовать средневековую атмосферу.
«Неповторимое звучание аутентичных инструментов, волыночное многоголосие, величественная Изборская крепость – всё это ждёт вас на фестивале раннесредневековой культуры Руси "Исаборг"», – добавили в музее.