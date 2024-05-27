Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
баня «Гельдт» долгожданное открытие
оксана филиппова интервью
экзотика агротуризм
михайловское 60 тысяч гостей
где в Пскове получить права
Господин Рейтингомер
ПЭМЗ ищет сотрудников
обзор
топ заведений для выпускников
дело ФАПное
кадры решают всё
на пороге перезагрузки
ENERGY кешбэк-игра
ковать кадры пока горячо
чипсы из Пскова на ПМЭФ
 
 
 
ещё Культура 27.05.2024 10:051 Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове 06.06.2024 08:550 Пушкинский день отмечают в России 6 июня 05.06.2024 20:110 «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» в Изборске 8 июня 05.06.2024 19:400 Книгу проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-божьи» подарили Псковскому музею 05.06.2024 19:211 Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве 05.06.2024 19:001 Грант на 450 тысяч рублей выделили на псковский шоукейс «За музыкой»
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 05.06.2024 09:157 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Пушкинский день отмечают в России 6 июня

06.06.2024 08:55|ПсковКомментариев: 0

Пушкинский день, известный также как День русского языка, ежегодно отмечают в России 6 июня. 

Братья Трауготы. Пушкин. Из иллюстраций к «Медному всаднику» (1996). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Литературное творчество русского поэта Александра Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось торжественными мероприятиями, пишет calend.ru.

Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно указу президента РФ №506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

Напомним, в Псковской области сегодня стартуют Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Праздничные мероприятия будут проходить с 6 по 9 июня, с программой можно ознакомиться по ссылке ниже. 

6 июня, в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта, в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах состоится божественная литургия, она будет проходить на открытой площадке на территории монастыря. Наблюдать за богослужением можно в прямой трансляции. 

Божественная литургия начнется в 10.00. 

Теги: #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 112 человек
06.06.2024, 10:050 Приуроченная к 225-летию со дня рождения Пушкина литургия началась на территории Святогорского монастыря 06.06.2024, 09:501 «Дружинники» отремонтировали пляжную кабинку в Дедовичах 06.06.2024, 09:400 Оксана Филиппова: Пушкиногорцы перед праздником наводят максимальный порядок 06.06.2024, 09:400 Пожарные спасли дом от распространения огня в куньинской Жижице
06.06.2024, 09:340 Особый противопожарный режим отменят в Псковской области с 7 июня 06.06.2024, 09:140 Дефицит деталей для грузовиков возник в России 06.06.2024, 08:550 Пушкинский день отмечают в России 6 июня 06.06.2024, 08:360 Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ выросло на 30%
06.06.2024, 08:170 Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии 06.06.2024, 07:580 Товарооборот России с Евросоюзом с 2014 года сократился вчетверо 06.06.2024, 07:380 Летний спортивный марафон «Сила России» стартовал в Пскове 06.06.2024, 07:190 Российские учителя отправятся в девять стран дальнего зарубежья
06.06.2024, 07:000 «Будем работать для людей»: спортклуб «Супер Фитнес» отмечает 23-летие 05.06.2024, 22:000 Алгоритм действий на случай угона автомобиля назвал эксперт 05.06.2024, 21:400 Вакансии полицейского и водителя патрульно-постовой службы открыты в полиции Пскова 05.06.2024, 21:200 Псковичам напомнили способ ускорить возврат суммы вычета при представлении 3-НДФЛ
05.06.2024, 21:000 «Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость». ВИДЕО 05.06.2024, 20:560 Футбольный клуб «Псков» начал новый сезон с победы 05.06.2024, 20:400 Вторую лекцию о русских князьях и ордынских ханах прочтут в Пскове 05.06.2024, 20:300 Музыка из «Властелина колец» зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове
05.06.2024, 20:211 МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности 05.06.2024, 20:200 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Краски здоровой жизни» 05.06.2024, 20:110 «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» в Изборске 8 июня 05.06.2024, 20:000 Каждый второй пскович считает, что испытывает цифровую зависимость - опрос
05.06.2024, 19:570 Фестиваль «Музыка на воде» вновь пройдет в Пскове 05.06.2024, 19:400 Книгу проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-божьи» подарили Псковскому музею 05.06.2024, 19:370 Всероссийский день бесплатной юридической помощи проведут адвокаты в Псковской области 05.06.2024, 19:350 Алексей Репников – о фестивале «На страже мира»: Будет много воинствующей музыки
05.06.2024, 19:320 Форум учителей русского языка и литературы объединит порядка 150 лучших педагогов со всей страны 05.06.2024, 19:270 Великолучан призвали не купаться в Фотьевском озере из-за опасности появления сыпи 05.06.2024, 19:211 Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве 05.06.2024, 19:001 Грант на 450 тысяч рублей выделили на псковский шоукейс «За музыкой»
05.06.2024, 18:540 Марина Николаева: Изборская крепость – идеальное место для фестиваля «На страже мира» 05.06.2024, 18:464 Коротко о славном 05.06.2024, 18:400 Юные псковичи попробовали себя в роли следователей-криминалистов 05.06.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о музыкальном фестивале «На страже мира. Изборская крепость»
05.06.2024, 18:250 Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в 60 населенных пунктах Псковской области 05.06.2024, 18:200 Отмена лимитов СБП простимулирует спрос на карты 05.06.2024, 18:150 «Вальяж» представит свой дебютный альбом «Обратный отсчет» в Пскове 8 июня 05.06.2024, 18:041 Экс-помощницу прокурора Себежского района осудили за попытку мошенничества
05.06.2024, 18:000 Краснокнижная дикая орхидея цветет в Полистовском заповеднике 05.06.2024, 17:523 Андрей Маковский: Псковская область встала на рельсы экономического обновления 05.06.2024, 17:411 Спорт для всех, тротуары для детей, двор для туристов: депутат Псковской гордумы проконтролировала решение проблемных вопросов округа 05.06.2024, 17:310 Александр Козловский: Отчет Михаила Ведерникова — результат большой командной работы
05.06.2024, 17:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 июня 05.06.2024, 17:210 Александр Котов о налоговой реформе и отчете губернатора 05.06.2024, 17:190 В Пушкиногорском районе рассчитают экономику перевода всех котельных на газ 05.06.2024, 17:160 Кур без прививок и документов не впустили в РФ на границе в Невельском округе
05.06.2024, 17:070 Представители прокуратуры проверили помещения для нарушителей в великолукском исправительном центре 05.06.2024, 17:060 Антон Минаков: Экономика Псковской области продолжает развиваться, несмотря на санкции 05.06.2024, 17:030 Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу ко Дню России 05.06.2024, 16:575 «Убивать делом»: Армен Мнацаканян прокомментировал неоднозначное высказывание на сессии Собрания
05.06.2024, 16:560 Петр Алексеенко: Несмотря на трудности, социально-экономическое развитие Псковской области имеет успехи 05.06.2024, 16:490 Долги за газ имеют почти 13 тысяч абонентов в Псковской области 05.06.2024, 16:422 Александр Седунов: Губернатор в отчете выделил проблемы и предложил пути их решения 05.06.2024, 16:400 Число заявок на регистрацию брендов в январе-апреле выросло почти на треть
05.06.2024, 16:260 Делегация Псковской области принимает участие в агрофоруме «Белагро» в Минске 05.06.2024, 16:130 Наталья Горбачева: Деятельности регионального правительства можно поставить твердую «пятерку» 05.06.2024, 16:090 Производство продукции растениеводства сократилось в Псковской области 05.06.2024, 16:030 Надежда Васильева: Правительство Псковской области комплексно подходит к улучшению жизни граждан
05.06.2024, 16:020 Довыборы представителей общественности в коллегию судей прошли в Собрание 05.06.2024, 15:520 Пушкиногорец оплатил полуторамиллионный долг по алиментам выплатой за ранение в зоне СВО 05.06.2024, 15:420 На поддержку псковских аграриев в 2023 году направили свыше миллиарда рублей 05.06.2024, 15:280 «Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость»
05.06.2024, 15:220 В Великолукском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки 05.06.2024, 15:150 До пяти лет лишения свободы грозит россиянину за кражу космопупса 05.06.2024, 15:100 На новом великолукском заводе по переработке мясосырья хотят создать 1100 рабочих мест 05.06.2024, 15:080 Почти 6 тысяч кошек и собак привили от бешенства в Псковской области 
05.06.2024, 15:070 Воркаут-площадку повредили на улице Воеводы Шуйского в Пскове 05.06.2024, 14:522 «Собственной персоной»: Александр Козловский о формировании правительства и итогах праймериз. ВИДЕО 05.06.2024, 14:480 Усилить контроль за легальностью оборота алкогольной продукции предлагают региональные законодатели 05.06.2024, 14:370 Договор между РФ и Латвией о правовой помощи перестанет действовать 12 августа
05.06.2024, 14:320 Свыше 30% картофеля в Псковской области в 2023 году произвели крестьянские хозяйства 05.06.2024, 14:290 Бешенство у порога 05.06.2024, 14:280 Александр Козловский: Изменения во власти еще ожидаются 05.06.2024, 14:123 Отчет Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области в 2023 году. СТЕНОГРАММА
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru