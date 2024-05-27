Культура

Пушкинский день отмечают в России 6 июня

Пушкинский день, известный также как День русского языка, ежегодно отмечают в России 6 июня.

Братья Трауготы. Пушкин. Из иллюстраций к «Медному всаднику» (1996). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Литературное творчество русского поэта Александра Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось торжественными мероприятиями, пишет calend.ru.

Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время и имеет статус всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно указу президента РФ №506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

Напомним, в Псковской области сегодня стартуют Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Праздничные мероприятия будут проходить с 6 по 9 июня, с программой можно ознакомиться по ссылке ниже.

Смотрите также Опубликована программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

6 июня, в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта, в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах состоится божественная литургия, она будет проходить на открытой площадке на территории монастыря. Наблюдать за богослужением можно в прямой трансляции.

Божественная литургия начнется в 10.00.