Культура

В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова

В канун 225-го дня рождения А. С. Пушкина Государственный музей-заповедник «Михайловское» получил в подарок серебряную копейку, отчеканенную во времена Бориса Годунова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, раритет в дар Пушкинскому заповеднику передал известный российский коллекционер, председатель совета региональной общественной организации «Национальный союз библиотек» Михаил Сеславинский.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Церемония дарения состоялась в Москве, в доме Пашкова (Российская государственная библиотека), по окончании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Пушкина под руководством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Напомним, что директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принимал участие в работе этого оргкомитета и выступил на его заседании.

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По словам Михаила Сеславинского, подаренная в фонды «Михайловского» копеечка – 1598–1604 годов и, вероятнее всего, псковской чеканки. Для «Михайловского» этот раритет тем более значим, что именно здесь, в ссылке в родовом имении и была создана «Комедия о настоящей беде Московскому государству…». В рукописи поэт обозначил: «Писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче».

В музее также напомнили, что в заповедном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) сейчас работает богатейшая фондовая выставка «Из истории создания драмы “Борис Годунов“», живо передающая дух времён царя Бориса. Здесь представлены старинные, от начала XVII столетия книги, уникальная церковная утварь и даже портрет Бориса Годунова, выполненный в конце XVII века неизвестным художником.