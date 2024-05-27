Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
баня «Гельдт» долгожданное открытие
экзотика агротуризм
оксана филиппова интервью
ковать кадры пока горячо
чипсы из Пскова на ПМЭФ
на пороге перезагрузки
обзор
кадры решают всё
выход есть профилактика суицида
творог правда и мифы
дело ФАПное
Господин Рейтингомер
михайловское 60 тысяч гостей
 
 
 
ещё Культура 27.05.2024 10:051 Конструкторское бюро «Раскат» выкупает Дом Седельщикова в Пскове 06.06.2024 10:390 В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова 06.06.2024 08:550 Пушкинский день отмечают в России 6 июня 05.06.2024 20:110 «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» в Изборске 8 июня 05.06.2024 19:400 Книгу проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-божьи» подарили Псковскому музею 05.06.2024 19:211 Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:158 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова

06.06.2024 10:39|ПсковКомментариев: 0

В канун 225-го дня рождения А. С. Пушкина Государственный музей-заповедник «Михайловское» получил в подарок серебряную копейку, отчеканенную во времена Бориса Годунова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, раритет в дар Пушкинскому заповеднику передал известный российский коллекционер, председатель совета региональной общественной организации «Национальный союз библиотек» Михаил Сеславинский.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Церемония дарения состоялась в Москве, в доме Пашкова (Российская государственная библиотека), по окончании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Пушкина под руководством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Напомним, что директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич принимал участие в работе этого оргкомитета и выступил на его заседании.

По словам Михаила Сеславинского, подаренная в фонды «Михайловского» копеечка – 1598–1604 годов и, вероятнее всего, псковской чеканки. Для «Михайловского» этот раритет тем более значим, что именно здесь, в ссылке в родовом имении и была создана «Комедия о настоящей беде Московскому государству…». В рукописи поэт обозначил: «Писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче».

В музее также напомнили, что в заповедном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) сейчас работает богатейшая фондовая выставка «Из истории создания драмы “Борис Годунов“», живо передающая дух времён царя Бориса. Здесь представлены старинные, от начала XVII столетия книги, уникальная церковная утварь и даже портрет Бориса Годунова, выполненный в конце XVII века неизвестным художником.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 117 человек
Сюжет: Дни Пушкинской поэзии - 2024 В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах Оксана Филиппова: Пушкиногорцы перед праздником наводят максимальный порядок Пушкинский день отмечают в России 6 июня Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве Росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности при проведении Дней Пушкинской поэзии Дуб — символ Пушкинских праздников поэзии готовятся торжественно представить гостям «Михайловского» Около 50 тысяч участников ожидается на Днях Пушкинской Поэзии - Ольга Тимофеева Поляну в Михайловском обрабатывают от насекомых - Дмитрий Волхонов Порядка 150 педагогов примут участие в форуме учителей в рамках Дней Пушкинской поэзии Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева Шоу-оркестр из Петербурга выступит на Днях Пушкинской поэзии Монтаж главной сцены Пушкинского праздника поэзии начали в «Михайловском» Георгий Василевич: Ждем на празднике в Михайловском 60 тысяч гостей Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры Опера «Евгений Онегин» прозвучит на главной сцене в Михайловском 7 июня Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня Посвященные Пушкину работы скульпторов можно будет увидеть на арт-прогулке в Пушкинских Горах Квест «Лукоморье существует?» пройдет в Пушкинских Горах Билеты на спектакль на плотах можно получить в Псковской областной филармонии с 28 мая Гоша Куценко даст два концерта в Псковской области Опубликована программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Выездное совещание по организации Дней Пушкинской поэзии провели в «Михайловском» Театрализованное шествие-конкурс пройдет в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах 8 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале театрально-концертной дирекции Псковской области. Минкульт выделил почти 30 млн рублей на Дни Пушкинской поэзии в Псковской области «Подстрочник»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ВИДЕО Безруков и Хабенский приедут в Псковскую область на празднование Дней Пушкинской поэзии Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкинских Горах Безруков, Хабенский и Башмет могут принять участие в Днях Пушкинской поэзии-2024
06.06.2024, 11:490 Правительство утвердило распоряжение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Петербург 06.06.2024, 11:320 Депутаты Госдумы предлагают отменить ЕГЭ 06.06.2024, 11:210 Троих псковичек осудили за мошенничество при получении маткапитала 06.06.2024, 11:130 «Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов об отчете губернатора и планах обкома КПРФ на сентябрьские выборы
06.06.2024, 11:110 Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина 06.06.2024, 11:070 Два уголовных дела могут возбудить в отношении Анатолия Чубайса 06.06.2024, 10:590 Андрей Беляев: Предприятия Великих Лук играют большую роль в наполнении областного бюджета 06.06.2024, 10:510 «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим?
06.06.2024, 10:390 В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова 06.06.2024, 10:240 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 6 июня 06.06.2024, 10:190 Артиллерийские снаряды нашли в Порхове и Псковском районе 06.06.2024, 10:050 Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах
06.06.2024, 09:501 «Дружинники» отремонтировали пляжную кабинку в Дедовичах 06.06.2024, 09:400 Оксана Филиппова: Пушкиногорцы перед праздником наводят максимальный порядок 06.06.2024, 09:400 Пожарные спасли дом от распространения огня в куньинской Жижице 06.06.2024, 09:340 Особый противопожарный режим отменят в Псковской области с 7 июня
06.06.2024, 09:140 Дефицит деталей для грузовиков возник в России 06.06.2024, 08:550 Пушкинский день отмечают в России 6 июня 06.06.2024, 08:360 Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ выросло на 30% 06.06.2024, 08:170 Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии
06.06.2024, 07:580 Товарооборот России с Евросоюзом с 2014 года сократился вчетверо 06.06.2024, 07:380 Летний спортивный марафон «Сила России» стартовал в Пскове 06.06.2024, 07:190 Российские учителя отправятся в девять стран дальнего зарубежья 06.06.2024, 07:000 «Будем работать для людей»: спортклуб «Супер Фитнес» отмечает 23-летие
05.06.2024, 22:000 Алгоритм действий на случай угона автомобиля назвал эксперт 05.06.2024, 21:400 Вакансии полицейского и водителя патрульно-постовой службы открыты в полиции Пскова 05.06.2024, 21:200 Псковичам напомнили способ ускорить возврат суммы вычета при представлении 3-НДФЛ 05.06.2024, 21:000 «Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость». ВИДЕО
05.06.2024, 20:560 Футбольный клуб «Псков» начал новый сезон с победы 05.06.2024, 20:400 Вторую лекцию о русских князьях и ордынских ханах прочтут в Пскове 05.06.2024, 20:300 Музыка из «Властелина колец» зазвучит в Варлаамовской башне в Пскове 05.06.2024, 20:211 МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности
05.06.2024, 20:200 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Краски здоровой жизни» 05.06.2024, 20:110 «Трикветрум» выступит на фестивале «Исаборг» в Изборске 8 июня 05.06.2024, 20:000 Каждый второй пскович считает, что испытывает цифровую зависимость - опрос 05.06.2024, 19:570 Фестиваль «Музыка на воде» вновь пройдет в Пскове
05.06.2024, 19:400 Книгу проповедей отца Павла Адельгейма «С Богом и по-божьи» подарили Псковскому музею 05.06.2024, 19:370 Всероссийский день бесплатной юридической помощи проведут адвокаты в Псковской области 05.06.2024, 19:350 Алексей Репников – о фестивале «На страже мира»: Будет много воинствующей музыки 05.06.2024, 19:320 Форум учителей русского языка и литературы объединит порядка 150 лучших педагогов со всей страны
05.06.2024, 19:270 Великолучан призвали не купаться в Фотьевском озере из-за опасности появления сыпи 05.06.2024, 19:211 Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве 05.06.2024, 19:001 Грант на 450 тысяч рублей выделили на псковский шоукейс «За музыкой» 05.06.2024, 18:540 Марина Николаева: Изборская крепость – идеальное место для фестиваля «На страже мира»
05.06.2024, 18:464 Коротко о славном 05.06.2024, 18:400 Юные псковичи попробовали себя в роли следователей-криминалистов 05.06.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о музыкальном фестивале «На страже мира. Изборская крепость» 05.06.2024, 18:250 Tele2 увеличила скорость мобильного интернета в 60 населенных пунктах Псковской области
05.06.2024, 18:200 Отмена лимитов СБП простимулирует спрос на карты 05.06.2024, 18:150 «Вальяж» представит свой дебютный альбом «Обратный отсчет» в Пскове 8 июня 05.06.2024, 18:041 Экс-помощницу прокурора Себежского района осудили за попытку мошенничества 05.06.2024, 18:000 Краснокнижная дикая орхидея цветет в Полистовском заповеднике
05.06.2024, 17:523 Андрей Маковский: Псковская область встала на рельсы экономического обновления 05.06.2024, 17:411 Спорт для всех, тротуары для детей, двор для туристов: депутат Псковской гордумы проконтролировала решение проблемных вопросов округа 05.06.2024, 17:310 Александр Козловский: Отчет Михаила Ведерникова — результат большой командной работы 05.06.2024, 17:280 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 июня
05.06.2024, 17:210 Александр Котов о налоговой реформе и отчете губернатора 05.06.2024, 17:190 В Пушкиногорском районе рассчитают экономику перевода всех котельных на газ 05.06.2024, 17:160 Кур без прививок и документов не впустили в РФ на границе в Невельском округе 05.06.2024, 17:070 Представители прокуратуры проверили помещения для нарушителей в великолукском исправительном центре
05.06.2024, 17:060 Антон Минаков: Экономика Псковской области продолжает развиваться, несмотря на санкции 05.06.2024, 17:030 Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу ко Дню России 05.06.2024, 16:576 «Убивать делом»: Армен Мнацаканян прокомментировал неоднозначное высказывание на сессии Собрания 05.06.2024, 16:560 Петр Алексеенко: Несмотря на трудности, социально-экономическое развитие Псковской области имеет успехи
05.06.2024, 16:490 Долги за газ имеют почти 13 тысяч абонентов в Псковской области 05.06.2024, 16:422 Александр Седунов: Губернатор в отчете выделил проблемы и предложил пути их решения 05.06.2024, 16:400 Число заявок на регистрацию брендов в январе-апреле выросло почти на треть 05.06.2024, 16:260 Делегация Псковской области принимает участие в агрофоруме «Белагро» в Минске
05.06.2024, 16:130 Наталья Горбачева: Деятельности регионального правительства можно поставить твердую «пятерку» 05.06.2024, 16:090 Производство продукции растениеводства сократилось в Псковской области 05.06.2024, 16:030 Надежда Васильева: Правительство Псковской области комплексно подходит к улучшению жизни граждан 05.06.2024, 16:020 Довыборы представителей общественности в коллегию судей прошли в Собрание
05.06.2024, 15:520 Пушкиногорец оплатил полуторамиллионный долг по алиментам выплатой за ранение в зоне СВО 05.06.2024, 15:420 На поддержку псковских аграриев в 2023 году направили свыше миллиарда рублей 05.06.2024, 15:280 «Подстрочник»: Музыкальный фестиваль «На страже мира. Изборская крепость» 05.06.2024, 15:220 В Великолукском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru