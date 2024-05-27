Культура

Михаил Ведерников: К Псковской области в день 225-летия со для рождения Пушкина самое пристальное внимание

Исполнилось 225 лет со для рождения поэта Александра Пушкина. Дату отмечает вся страна, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«К Псковской области в эти дни самое пристальное внимание. Дни Пушкинской поэзии и русской культуры начинаются у нас. Для жителей и гостей региона подготовлена очень интересная программа. Поэзия и музыка, театр и арт-лаборатории, квесты и уличные перфомансы. В том числе завтра по улицам Пскова пройдёт Пушкинское шествие с выступлениями коллективов, а в Михайловском – концерт коллектива Варвары Визбор, шоу-оркестр из Санкт-Петербурга Bit juice, литературно-поэтическая композиция под руководством Сергея Безрукова, интерактивное представление "Лукоморье" от театра "Трикстер". И это только малая часть наших гостей!» - отметил губернатор.

С программой можно ознакомиться по ссылке ниже.