Культура

Новую выставку о морских победах России откроют в Изборске

Новую выставку о морских победах России откроют в музее-заповеднике «Изборск» при содействии Морского собрания Санкт-Петербурга. Об этом директор учреждения культуры Наталия Дубровская сообщила во время торжественного открытия XX Псковской парусной регаты.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Новый выставочный проект будет называться «Сияние Андреевского флага», пишет «МК в Пскове». Он расскажет о морских победах Петра Великого.

Наталия Дубровская подчеркнула, что Псковская земля сыграла большую роль в ратной истории России.

«Веками Псковская земля стояла здесь и стоять будет!» - добавила она.

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Напомним, XX Псковская парусная регата проходит на Псковском озере с 11 по 17 июня. В этом году на состязание прибыли больше 80 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Новгородской областей а также других регионов России.