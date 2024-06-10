Культура

Мемориальную доску искусствоведу Ирине Родниковой установят в Пскове

Мемориальную доску известному искусствоведу Ирине Родниковой установят на фасаде дома №6/8 на улице Георгиевской в Пскове 24 июня.

Фото здесь и далее: museumpskov.ru

С инициативой установки мемориальной доски выступили сотрудники Псковского музея-заповедника. Депутаты Псковской городской Думы согласовали установку еще в апреле 2023 года.

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Ирина Родникова — не коренная псковичка, она родилась в городе Харькове, затем жила и училась в Таллине. Потом переехала в Псков, где она окончила историко-филологический факультет Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. С 1971 года работала в Псковском государственном объединённом историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике: заведующей художественным отделом, заведующей сектором древнерусского искусства.

Более 40 лет своей жизни Ирина Родникова отдала Псковскому музею-заповеднику. Исследователь музейного собрания псковской иконописи и художественного серебра; автор экспозиций «Живопись Древнего Пскова» и «Художественное серебро XVI - XIX веков», монографии «Псковская икона XIII - XVI веков», альбома «Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» альбома-каталога «Псковская икона XIV-XVII веков из собрания Псковского музея», серии «Художественные музеи СССР», книги «Икона «Спас Недреманное Око» из Псковского музея», «К истории иконографического извода», десятков публикаций по древнерусскому станковому и прикладному искусству, творчеству современных псковских художников, статей для «Псковской энциклопедии».

Награждена медалью «Ветеран труда», медалями Академии российской словесности «Ревнителю просвещения», в память 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», занесена в Книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».

Ирина Родникова скончалась на 76-м году жизни 26 сентября 2015 года.