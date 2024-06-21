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Культура

Клуб «Плесков-град» увидят псковичи на фестивале «Довмонт Псковский»

24.06.2024 17:09|ПсковКомментариев: 0

Князя Довмонта и клуб «Плесков-град» увидят псковичи на фестивале «Довмонт Псковский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. До фестиваля, который состоится в Псковском кремле при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, осталось 19 дней. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-Град» основан в 2007 году. Бессменным руководителем клуба является Борис Колесников. Именно он в образе князя Довмонта уже не первый год приветствуя гостей фестиваля. 

Клуб занимается реконструкцией Руси XIII века.

Праздник будет проходить в северной части Крома 13 июля. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья. 

Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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