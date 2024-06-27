Культура

Пользователи книжных сервисов были бы не прочь изменить финал «Онегина»

Финал пушкинского «Евгения Онегина» — романа, центральные главы которого были созданы в псковском родовом имении поэта — вошёл в топ-10 финалов, которые хотели бы изменить пользователи сервисов «Литрес» и LiveLib. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», ссылаясь на итоги исследования, размещённые в открытом доступе.

Николай Предеин. Из иллюстраций к «Евгению Онегину». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Большинству респондентов — 81% от числа опрошенных — случалось испытывать разочарование по поводу того или иного финального решения писателя, следует из результатов анкетирования. Такое было из-за «незаслуженно печального конца» истории для персонажей (60%), из-за «трагичной развязки книги» вообще (51%), из-за оставшегося ощущения недосказанности (46%).

Чаще всего опрошенным хотелось «переписать» концовку тургеневского рассказа «Муму», известного многим ещё по школьному курсу русской литературы (55%). Далее с большим отрывом идут очень непохожие друг на дружку любовные истории: «Анна Каренина» Толстого (29%) и «Бедная Лиза» Карамзина (19%). Вслед за «Грозой» Островского (18%) на пятое место, неожиданно вышла толстовская эпопея «Война и мир» (17%).

Не случившееся, хотя и бывшее «так возможно, так близко», счастье Евгения и Татьяны заняло седьмую строку в списке читательских разочарований, конкретизировали в музее-заповеднике «Михайловское», уточнив, что всего на выбор респондентам было предложено 47 произведений отечественной поэзии и прозы, от «Недоросля» Д.И. Фонвизина до «Архипелага ГУЛАГ» А.И. Солженицына и «Уроков французского» В.Г. Распутина. Пушкин в этом списке был представлен «Евгением Онегиным» и «Капитанской дочкой».

Сотрудникам Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» часто приходится слышать различные читательские мнения о сюжете «Евгения Онегина», добавили в музее. На экскурсиях, особенно в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское», туристам непременно говорят о том, что отдельные черты героев романа (по мнению многих современников Пушкина, а также исследователей его творчества) ссыльный поэт «списывал» со своих соседей — насельников этого имения. Напомним также, что в планах, прописанных в «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина “Михайловское“ (Пушкинского Заповедника) на 2025—2037 годы» под общей редакцией кандидата экономических наук Георгия Василевича среди многого другого значится воссоздание «Дома Вындомских» в Тригорском и организации там музея романа «Евгений Онегин».