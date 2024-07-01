Культура

Современное поколение не должно предавать забвению личность князя Довмонта, заявили в Молодежном центре

Современное поколение не должно предавать забвению личность князя Довмонта. Об этом методист духовно-нравственного направления Молодежного центра Марина Иванова сообщила в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Фестиваль проводят в Пскове с 2012 года. Праздник организовали по инициативе Молодежного центра. В первый раз он был ярмаркой с историческими декорациями с различными мастер-классами. Мероприятие понравилось горожанам, и Молодёжный центр начал привлекать к нему клубы исторической реконструкции, фольклорные коллективы, археологов и историков. В период пандемии праздник проводили в онлайн-формате, но после неё праздник стал ещё более ярким и масштабным. Мы не должны предавать забвению личность и имя князя Довмонта, как это было в прошлом», – рассказала Марина Иванова.

Множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, исторический лекторий, детский турнир по спортивному мечу, а также финальные поединки за хрустальный меч князя Довмонта – все это ждет гостей фестиваля 13 июля с 12:00 до 12:00 в Псковском кремле.