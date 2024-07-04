Культура

Концерты творческой школы «Терем-квартета» в «Михайловском» будут свободны для всех желающих

Воспитанники творческой школы одного из самых известных в России и в мире инструментальных ансамблей — петербургского «Терем-квартета» дадут несколько концертов в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Участники творческой школы «Теремок» в «Михайловском». Фото со страницы музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте»

В музее напомнили, что этот ансамбль родился как проект студентов кафедры народных инструментов Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и почти сразу стал своего рода визитной карточкой северной столицы. Молодые музыканты, образовавшие его, свершили настоящую революцию в традиции концертного исполнительства на народных инструментах, обратившись к классическому кроссоверу — стилю, представляющему собой сочетание элементов академической и поп-музыки. Приняв участие в мировом фестивале этнической музыки в Будапеште, позже они организовали свой фестиваль мировой музыки в России, в родном городе, а затем и Первый международный конкурс камерных инструментальных ансамблей в Санкт-Петербурге «Terem Crossover», стали застрельщиками других масштабных и значимых культурных акций, при этом непрерывно концертируя. Добавим, что ансамбль-первооткрыватель стал и первым в мире ансамблем-композитором, а потом и ансамблем-педагогом, организовав конкурс «ТеремОК!» для талантливых детей, «…чтобы дать молодым исполнителям альтернативу попсе».

Концерты воспитанников «Теремка» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пройдут во второй декаде месяца. Первый из них — «У мельницы в Бугрово» — запланирован 11 июля и, как предполагается, состоится на открытом пространстве, в «зелёном зале» близ музейного мельничного подворья. Второе выступление юных талантов приурочили ко дню Петра и Павла, 12 июля; оно будет организовано в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское». И, наконец, большое, двухчасовое выступление воспитанников школы пройдёт 14 июля, в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начало концертов в 16.00. Вход на них — свободный для всех желающих.

Напомним, что совсем недавно Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» принимал другую группу талантливых юных музыкантов — инструменталистов и вокалистов, которых опекает благотворительный фонд музыканта мирового класса Владимира Спивакова.