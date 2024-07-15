Культура

Съемки сериала «Казачок-2» стартовали в Пскове

Многосерийный художественный фильм под рабочим названием «Казачок-2» начали снимать в Пскове сегодня, 25 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Казачок-2» — продолжение комедийно-исторического поучительного сериала о приключениях школьника, попавшего в прошлое. Первая часть сериала вышла в 2024 году. Создатели решили его продлить. Выход второго сезона запланирован на 2025 год.

Ранее сообщалось, что в связи со съемками в Пскове ограничат движение на некоторых улицах 25, 28, 29 июля.

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Напомним, первый сезон сериала снимали в исторических локациях в Псковской области, пушкинских местах. Для съемок выстроили целую станицу с церковью, домами и плотинами. В том числе, съемки первой части проходили в областном центре.