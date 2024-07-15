Культура

Клуб «Терция» из Москвы примет участие в празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

Клуб «Терция» из Москвы второй год подряд посетит исторический праздник «Воевода Шуйский». Мероприятие пройдёт в юбилейный раз 24 августа на территории Покровской башни. Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, клуб был основан в 2017 году в Москве. Общество занимается изучением и реконструкцией военных формирований первой половины XVII века. Основные направления, которыми интересуется коллектив: реконструкция драгунского баварского полка Иоганна Вольфа, Самборских гайдуков Ежи Мнишка, а также новый проект – московские стрельцы приказа Артамона Матвеева. Также клуб углубляется в изучение и реконструкцию Русско-Шведской войны, Тридцатилетней и Северной войны.

На историческом празднике в Пскове общество проведёт показательные выступления и мастер-классы. Помимо этого, для гостей будет организовано множество различных площадок и интерактивов. На протяжении всего праздника на территории Покровской башни будет располагаться военный лагерь, где можно будет прикоснуться к быту наших предков XVI века.

«Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове уже десятый раз. Мероприятие посвящено событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах.

Напомним, что праздник пройдёт 24 августа п адресу: улица Свердлова, 3.