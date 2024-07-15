Культура

Фотовыставку в рамках балетного фестиваля открыли в «Михайловском»

Баннерная выставка «Ученик. Артист. Учитель» открыта сегодня, 4 августа, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция подготовлена организаторами первого балетного фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого» по материалам из собрания Мариинского театра, с которым жизнь и творчество выдающегося танцовщика и педагога-хореографа была связана самым тесным образом, и из семейного архива Селюцких. На 12 стендах размещены фотографии, запечатлевшие сцены из балетных спектаклей с участие Геннадия Селюцкого, моменты репетиций, где он выступал уже в качестве наставника, портреты учеников мастера по Академии балета и театру. Созданием выставки руководила историк-архивист, заведующая архивом Мариинского театра Ольга Овечкина.

Вход в экспозицию, развёрнутую в фойе большого театрально-концертного зала в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), свободный, — уточнили в «Михайловском».

Напомним, что в программу фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого» включены два больших концерта в музейном НКЦ, цикл кинопоказов, творческие встречи с солистами ведущих музыкальных театров России, многое другое.