Культура

Немецкий игровой жетон нашли псковские археологи на улице Кузнецкой

Немецкий игровой жетон нашли археологи на раскопе на улице Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

«Хотим показать необычную и редкую находку из раскопа на улице Кузнецкой. На фото - немецкий игровой жетон (spilen marken), который использовался в конце XIX - начале ХХ века в качестве игровых денег в азартных или настольных играх», - рассказали археологи.

Напомним, археологи начали работы на самом масштабном по площади раскопе 2024 года на улице Кузнецкой в Пскове.

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