Водолеи находят псковские археологи на улице Кузнецкой

Одной из достаточно распространённых категорией керамических находок на раскопе на улице Кузнецкой в Пскове являются водолеи – сосуды для умывания. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
Дорогие водолеи выполнялись в виде стилизованных изображений самых разнообразных животных. Более дешевые имели украшение только в виде оригинально оформленного слива. Чаще всего водолеи изготовлялись в виде головы коня или барана с закрученными рогами, относятся находки к XVII-XVIII векам.
На фото представлен нетипичный носик керамического водолея с зелёной поливой, выполненный в форме головы рыбы или дракона с чётко выраженными элементами сбруи
Напомним, археологи начали работы на самом масштабном по площади раскопе 2024 года на улице Кузнецкой в Пскове.