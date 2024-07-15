Культура

Совместные проекты обсудили в «Михайловском» калининградские и пушкиногорские специалисты

Круглый стол «Перспективы сотрудничества Пушкинского заповедника и учреждений культуры Калининградской области в 2024—2026 годах» состоялся сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе заповедника со ссылкой на заместителя его директора по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову, гости — делегация работников культуры Калининградской области в составе девяти человек — и принимающая сторона остались довольны сложившимся конструктивным разговором. По его итогам, по самым предварительным намёткам, уже запланировано порядка полутора десятков совместных и обменных проектов. Это выставки, литературные и литературно-музыкальные программы, калининградские выступления театра кукол «Петрушкина баловня», работающего при музее, и так далее.

Так, конкретизировали в «Михайловском», уже в ближайшее время пушкиногорские и калининградские специалисты начнут работать над несколькими выставочными проектами. «Михайловское» будет готовить для Калининграда выставку к двухсотлетию создания «Бориса Годунова» — «…комедии o настоящей беде Московскому государству…», как обозначил поэт в рукописи, приписав к тому и святогорский, михайловский топоним: «…писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333, на городище Ворониче».

Юлия Гжельская. Борис Годунов (2021). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Ещё одна экспозиция, которую обязательно развернут в самом западном регионе нашей страны, представит любителям литературы и изобразительного искусства иллюстрации Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину» — уникальную коллекцию из фондов Пушкинского Заповедника. Совместно калининградские и пушкиногорские музейщики будут работать и над выставочным проектом о лицейских друзьях поэта.

Напомним, что работа делегации из Калининградской области в Государственном музее-заповеднике А.М. Пушкина «Михайловское» рассчитана на три дня. Гости привезли с собой выставку «Встречи с Гофманом», раскрывающую среди прочего творческие «переклички» Пушкина со знаменитым немецким романтиком, а также дали для всех желающих необычный концерт популярной музыки прямо на балконе музейного Научно-культурного центра.