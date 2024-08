Культура

От Sole mio до саундтрека к «Титанику»: гости «Михайловского» дали необычный концерт в Пушкинских Горах

Слушателями необычного, очень атмосферного во всех смыслах концерта стали сегодня жители и гости Пушкинских Гор. Гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» — участники струнного квартета из Калининграда — исполнили несколько пьес, расположившись прямо на балконе музейного научно-культурного центра, и прекрасная музыка была слышна далеко над посёлком. Программа концерта включала в себя популярные пьесы разных эпох, от O sole mio (1898), сделавшей всемирно знаменитой своего автора, неаполитанца Эдуардо ди Капуа, и Хабанеры из оперы Дж. Бизе «Кармен» до Time to say goodbye Франческо Саттори или My heart will go on — шлягера из «Титаника».

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, визит работников культуры из Калининградской области в Пушкинский заповедник (всего девять человек) расписан на три дня. Помимо концерта, в его программе — открытие выставки «Встречи с Гофманом», которую привезли с собой гости, круглый стол «Перспективы сотрудничества Пушкинского заповедника и учреждений культуры Калининградской области в 2024—2026 годах».

В музее в свою очередь для гостей подготовили специальные экскурсии в мемориальные усадьбы «Михайловское» и «Тригорское», в «Пушкинскую деревню». Кроме того, калининградцев уже познакомили с новым памятником «Музейщикам Пушкиногорья» на площади Музейщиков в Пушкинских Горах, с юбилейной, концептуально новой не только для «Михайловского», но и для всего региона, выставкой «Эмоции природы, природа эмоций», а также пригласили на концерты и другие события балетного фестиваля «Под звездой Геннадия Селюцкого», который в эти дни проходит в Святогорье.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также напомнили о давних и прочных связях, которые пушкиногорские специалисты поддерживают с культурными учреждениями этого самого западного региона России. Например, в прошлом году в Пушкинском заповеднике можно было побывать на мастер-классах по янтарной аппликации и на выставке «Свободная стихия. Пушкин и море», подготовленных специалистами Калининградского музея изобразительных искусств.

Смотрите также Создать янтарную аппликацию могут гости Пушкинского праздника в Михайловском

Именно в «Михайловском» — другой пример — силами музыкантов из Калининградского симфонического оркестра состоялось премьерное исполнение I части из квартета калининградского композитора Аркадия Фельдмана.

Смотрите также Премьера квартета калининградского композитора состоялась в «Михайловском»

А нынешний юбилейный пушкинский год в Калининградской области открывали именно выставками из «Михайловского». Открывая одну из них —«Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» (работы из фондов Пушкинского заповедника), директор музея Георгий Василевич подчеркнул, что «…постепенно по стране ширится количество тех мест, где Пушкина считают непременно своим. Калининград, несмотря на то что Александр Сергеевич тут не был замечен, место абсолютно пушкинское хотя бы потому, что здесь сходятся совершенно разные жизненные реалии, здесь — перекрёсток европейской и русской культуры».