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Культура

Портреты Пушкина и Гофмана подарили «Михайловскому» гости из Калининграда

09.08.2024 21:48|ПсковКомментариев: 0

Два портрета — молодого Эрнеста Теодора Гофмана и молодого Александра Пушкина — передали в дар Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» гости из Калининграда. Автор этих работ — известный калининградский художник Олег Мелехов, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Свой подарок «Михайловскому» представители делегации работников культуры из самого западного региона страны вручили в интерьерах выставки, которую они также привезли в Святогорье. Эта экспозиция называется «Встречи с Гофманом». На более чем тридцати планшетах — биографические сведения о немецком музыканте и писателе-романтике, документы, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданные по мотивам жизни и произведений Гофмана. «Внимательный зритель легко обнаружит здесь и творческие «переклички» Пушкина со знаменитым немецким романтиком», — особо отмечает руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского Заповедника Александр Иванов.

Рассказывая о своём выставочном проекте, заведующая художественным сектором Калининградского областного историко-художественного музея Валентина Покладова отметила, что КОИХМ организует готовит новые экспозиции ко дню рождения Гофмана ежегодно, ко дню рождения писателя, вот уже порядка двадцати лет, и в этих выставках приняло участие уже более двухсот художников. «Более тысячи произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектов и инсталляций, авторских кукол являли прихотливую причудливую натуру писателя. Несомненный факт, что Гофман — современник Пушкина — оказал огромное влияние на русскую литературу и уже на протяжении двух веков остаётся одним из самых любимых, популярных и издаваемых в России европейских писателей. Всё, что есть у Гофмана, в его произведениях, в ещё больших количествах присутствует в нашей жизни…», — рассказала Валентина Покладова.

Выставка «Встречи с Гофманом» развёрнута в конференц-зале музейного Научно-культурного центра ( Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Вход на неё свободный.

Как уже сообщалось ранее, делегация работников культуры из Калининградской области приехала в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» на три дня. С пушкиногорскими музейщиками гости обсудили планы дальнейшей совместной работы, а также дали для всех желающих необычный концерт популярной музыки прямо на балконе музейного Научно-культурного центра.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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