Пуговицу с чертополохом нашли псковские археологи на Красноармейской набережной

Очередные находки сделали археологи в ходе раскопок на Красноармейской набережной в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
«Разбираем яму XVIII-XIX веков, нарушившую одну из каменных построек <...>. Перечисляем по порядку фотографий: орнаментированный пинцет, костяной футляр, пуговица с чертополохом, горшок и фарфоровая фигурка зайца», - рассказали археологи.
Раскопки на Красноармейской набережной стартовали в августе.