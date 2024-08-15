Культура

Пушкинский миф обсуждали на научной конференции в «Михайловском»

Второй день Михайловских Пушкинских чтений «Есть имена, как солнце!..» посвящён, по преимуществу, обсуждению отдельных филологических вопросов, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей организаторы этой научной конференции в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как отметили в музее, одной из тем, к которой чаще прочих сегодня обращались докладчики, стала тема создания пушкинского мифа: предпосылки, причины и даже источники его возникновения, подтверждённые документально. Так, исследовательница из Индии Лакшми Сривастава, аспирант московского Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, анализируя природу пушкинского мифа в стихотворении Александра Городницкого «В Михайловском», отметила главное сходство времени, на которое пришлись годы пушкинской михайловской ссылки, и момента, когда было создано стихотворение русского советского поэта. В обоих случаях это болезненно переживаемые обществом периоды исторических потрясений — восстание декабристов на Сенатской площади в 1825 году и распад Советского Союза спустя чуть более чем через полтора столетия.

Участники научных чтений «Есть имена, как солнце!..». Фото Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

Продолжая тему пушкинского мифа, исследователь из Пскова, старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Александр Егоров, в числе прочего, рассказал собравшимся о праздных домыслах, окружающих историю роковой дуэли и образ жены Пушкина, Натальи, и, прежде всего — о том, какое отражение они нашли в стихотворении Марины Цветаевой об этой «…ни к кому не суровой Гончаровой». Ещё одна важная тема — о приписываемых Пушкину текстах и, конкретно, о мнимопушкинском экспромте «С тобою в спор я не вступаю…» — была поднята на чтениях научным сотрудником Пушкинского Дома РАН Александром Дубровским.

Кроме того, доклады и сообщения разных исследователей были посвящены влиянию поэзии и прозы Пушкина на творчество А. П. Чехова, Н. Л. Брауна, испано-американских авторов. Эти выступления изобиловали тонкими наблюдениями и, вне сомнения, представляют значительный интерес для специалистов и любителей литературы, особо отметили в музее, добавив, что материалы конференции запланированы к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Это издание выходит в свет силами Пушкинского заповедника с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 103 выпуска.

В эти часы научные чтения «Есть имена, как солнце!..», приуроченные к 200-летию приезда Пушкина в так называемую северную ссылку в родовое имение под Псковом, продолжают свою работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».