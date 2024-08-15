Культура

Чемпионка мира по танцам выступит на Дне города Великие Луки 24 августа

В День города Великие Луки на летней эстраде самые юные артисты города выступят перед зрителями и порадуют их своими яркими позитивными номерами, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Также в рамках празднования Дня города 24 августа в центре Петровского парка с 15:00 до 18:00 будет работать танцевальная площадка «Танцы разных поколений». Великолучан и гостей города ждут:

Яркое выступление Василисы Глазычевой – участницы образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие», дважды возглавившей рейтинг топ-6 лучших танцоров России в своей возрастной категории, чемпионки мира WADF по латиноамериканской программе – в 15:00.

«Брейкинг» - базовые элементы брейк-данса, а именно из «Топрок»; участие в настоящем баттле, который организуют руководитель школы брейкинга Senseit Crew Максим Петров и его воспитанники – многократные победители и призеры соревнований по брейкингу, лауреаты хореографических конкурсов в России и за ее пределами. Мероприятие будет проходить с 15:15 до 16:00.

Народный танец – мастер-класс по народным танцам от руководителя клуба «Танцующий город» Галины Аникиевой. В программе: народный танцы «Коробочка» и «Чешская полька», старинный танец «Краковяк». Гостей ждут с 16:30 до 17:00.

«Ах, этот вальс!» – вальс представят руководитель хореографического коллектива «Балет для всех» Инна Николаева и её ученицы. Также будут звучать живая музыка. Мероприятие пройдёт с 17:00 до 18:00.