Культура

Конский и башмачный бранль учатся танцевать гости праздника «Воевода Шуйский» в Пскове

Мастер-классы по танцам XIV-XVII веков от студии танца «В удовольствие» проходят на историческом празднике «Воевода Шуйский», который проходит сегодня на территории у Покровской башни в Пскове, сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Здесь и далее: фото Анны Тягуновой.

Репертуар студии включает реконструированные исторические танцы Средневековья и эпохи Возрождения. В показательные программы коллектива входят как постановочные концертные номера, так и танцы в формате мастер-классов, где зрители могут танцевать вместе с артистами.

Гости исторического праздника могут попробовать себя в танцах XIV-XVII веков, которые были популярны в Италии, Франции, Англии и Испании. В ходе мастер-класса можно научиться танцевать конский и башмачный бранль, турдион и многие другие.

Организаторами мероприятия являются Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр.