Культура

Гастрольная афиша театра Владимира Рецептера размещена на сайте «Михайловского»

Традиционные гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в нынешнем году запланированы на период с 20 сентября по 1 октября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Сцены из спектакля «Маленькие трагедии». Фото со страницы тетра «пушкинская школа» в социальной сети

В афишу, как она свёрстана на сегодняшний день, вошло десять названий; четыре из них — постановки по произведениям Пушкина. Так, псковичи и гости региона в первый день гастролей-2024, смогут увидеть «Барышню-крестьянку» — лирическую и ироничную, а закроются гастроли премьерой — спектаклем «Маленькие трагедии».

Актёры из Петербурга везут в «Михайловское» и другие свои работы. Важно, что большая их часть — это спектакли по произведениям из школьной программы по русской литературе, как например, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Не удивительно, поэтому что билеты на них юные зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут получить за государственный счёт — по программе «Пушкинская карта». В «Михайловском» особо подчеркнули, что на спектакли Владимира Рецептера в Святогорье традиционно приезжает много подростков и молодёжи. Так, на гастролях санкт-петербургского театра в прошлом году побывали школьники и учащиеся специальных учебных заведений из Пскова из десяти районов Псковской области, причём, многие школы изыскали возможность привезти своих воспитанников в театр не единожды, а три-пять раз.

С полной гастрольной афишей «Пушкинской школы» можно познакомиться на официальном сайте «Михайловского».

В музее также напомнили, что первые подобные большие гастроли санкт-петербургской «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в первый раз состоялись десять лет назад, в 2014 году. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее — и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.