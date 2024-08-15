Культура

Соотечественники из Кыргызстана, Польши и других стран посетили Псковский музей

Экскурсия прошла в Псковском-музее заповеднике 27 августа по программе «Здравствуй, Россия!». В ней приняли участие молодые соотечественники, проживающие за рубежом, которые стали победителями конкурсов на знание российской истории, культуры и русского языка в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника.

Псковский кремль посетили 40 ребят из Австрии, Аргентины, Беларуси, Италии, Кыргызстана, Молдовы, Польши, Словакии, Южной Осетии.

В Псковской области в рамках взаимодействия с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) для соотечественников организовали насыщенную культурную программу, которая включает посещение основных достопримечательностей региона.

Сотрудники Псковского музея-заповедника провели гостям экскурсию по Псковскому кремлю. Она погрузила их в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства мощной крепости и первого храма во имя Святой Троицы.

В ходе путешествия по территории Крома участники познакомились с особенностями вечевого строя Пскова, а также узнали, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч знаменитого князя Довмонта.