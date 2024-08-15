Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как создать ТОС
Господин Рейтингомер
обзор
карта отдыха и туризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Работа на заводе
Легкий пар Женская баня
Аграрий с джойстиком в руках
Урожай 2024
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Первая ягода
 
 
 
ещё Культура 15.08.2024 13:040 В честь Дня археолога, посвящается... 29.08.2024 11:060 Хореографы из Пскова и Витебска проведут совместную встречу 28.08.2024 21:200 Новую театрализованную программу представят в Вечаше 7 сентября 28.08.2024 20:200 Пушкиногорцев приглашают на концерт военного оркестра в зоне отдыха «Борок» 28.08.2024 19:400 Органный концерт «От Баха до латины» пройдёт в Пскове 31 августа 28.08.2024 19:200 Псковская делегация приняла участие в детском культурном форуме в Москве
 
 
 
Самое популярное 27.08.2024 09:511 Инженер умер на рабочем месте в Псковской области 22.08.2024 15:266 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году 22.08.2024 11:498 Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников 23.08.2024 11:526 Автомобиль BMW провалился под асфальт на улице Максима Горького в Пскове 25.08.2024 22:082 Движение на Ольгинском мосту в Пскове затруднено из-за массового ДТП
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Хореографы из Пскова и Витебска проведут совместную встречу

29.08.2024 11:06|ПсковКомментариев: 0

В рамках Дней Витебской области в Пскове 30 августа в 14:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится встреча хореографов из Пскова и Витебска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств. 

Изображение: колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Делегация из Витебского государственного колледжа культуры и искусства продемонстрирует белорусские и русские народные танцы, а также проведет мастер-классы для преподавателей и студентов псковского колледжа. А псковские хореографы представят танец Невельского района, познакомив белорусских гостей со спецификой русской хореографии.

Встреча завершится круглым столом, на котором обсудят перспективы сотрудничества между двумя учебными заведениями. Кроме того, гости из Витебска совершат совместную прогулку по Финскому парку, где в эти дни проходит презентация Витебской области.

Напомним, что в общей программе участия белорусов в выставке «Россия начинается здесь» - выступление заслуженного любительского коллектива Белоруссии – народного ансамбля народной песни «Заманіха» Полоцкого районного центра культуры, народного фольклорного объединения «Азерыца» Езерищенского горпоселкового дома культуры Городокского района и народного ансамбля народной музыки «Верхнядзвінскія музыкі» Верхнедвинского районного центра культуры и народного творчества.

Мастер-классы по белорусскому и русскому танцам пройдут 30 августа в 14:00 в концертном зале по адресу: улица Набат, 5. Вход свободный.

Теги: #танцы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на сбор ребенка в школу?
В опросе приняло участие 101 человек
29.08.2024, 11:470 Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Псков с рабочим визитом 29.08.2024, 11:410 IX Спартакиада пенсионеров Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.08.2024, 11:370 Интерактив: Что будет с островом в реке Пскова? 29.08.2024, 11:310 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Труда и Ипподромной в Пскове
29.08.2024, 11:240 Псковичка перевела почти 2,7 миллиона рублей на «безопасный счет» 29.08.2024, 11:060 Хореографы из Пскова и Витебска проведут совместную встречу 29.08.2024, 10:560 Подозреваемого в краже спиртного задержали росгвардейцы в Великих Луках 29.08.2024, 10:520 Склон Святогорского монастыря разрушается в Пушкинских Горах
29.08.2024, 10:460 «Сообразим на троих»: Прощание с иллюзиями, партийная система на пороге перемен и снова 1 сентября 29.08.2024, 10:440 Столкновение двух машин с наездом на бордюр произошло на улице Коммунальной в Пскове 29.08.2024, 10:280 Поехали в другой город, или Как начать новую жизнь 29.08.2024, 10:270 В Великих Луках изъята фальшивая пятитысячная купюра
29.08.2024, 10:210 Псковский предприниматель подал в суд из-за срыва поставки смартфонов iPhone 29.08.2024, 10:010 «Беседка»: Что ждет псковичей в новом театральном сезоне? 29.08.2024, 09:520 Короткое замыкание стало причиной пожара в Великих Луках 29.08.2024, 09:450 Треть псковичей согласны на зарплату в конверте — опрос
29.08.2024, 09:360 Ореховый Спас: традиции и запреты праздника 29.08.2024, 09:292 Самую большую солянку в мире планируют сварить в Финском парке Пскова 29.08.2024, 09:150 Россиянам рассказали, когда в самолетах и поездах появится интернет 29.08.2024, 09:000 Россия и Ливан работают над прямым авиасообщением
29.08.2024, 08:380 Число интернет-магазинов выросло в России за три года 29.08.2024, 08:200 В России могут упростить выдачу разрешений на экспорт драгметаллов 29.08.2024, 08:000 Российские пользователи стали реже создавать сайты с доменами .ru и .рф 29.08.2024, 07:410 Исследование показало рост стоимости букета цветов перед 1 сентября в РФ на 13%
29.08.2024, 07:200 Банки отклонили 90% заявок на кредитные каникулы в этом году 29.08.2024, 07:000 Эксперт рассказала, кому положена новая выплата с 1 сентября 28.08.2024, 22:000 Горнолыжные курорты Северного Кавказа стали популярнее у российских туристов 28.08.2024, 21:401 Учителям и врачам предложили выдавать социальную ипотеку
28.08.2024, 21:200 Новую театрализованную программу представят в Вечаше 7 сентября 28.08.2024, 21:100 Пенсионера в зеленых сандалиях ищут в Великих Луках 28.08.2024, 21:000 Зампрокурора области проверил условия содержания в себежской колонии 28.08.2024, 20:400 Прием псковичей по вопросам взыскания алиментов состоится 29 августа
28.08.2024, 20:401 Газель ушла в кювет вблизи псковской деревни Соловьи. ФОТО 28.08.2024, 20:255 Знание книги «Гибель Империи. Российский урок» митрополита Тихона будет проверяться на ЕГЭ по литературе в 2025 году 28.08.2024, 20:200 Пушкиногорцев приглашают на концерт военного оркестра в зоне отдыха «Борок» 28.08.2024, 20:000 В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов
28.08.2024, 19:400 Органный концерт «От Баха до латины» пройдёт в Пскове 31 августа 28.08.2024, 19:200 Псковская делегация приняла участие в детском культурном форуме в Москве 28.08.2024, 19:170 Псковичи пожаловались на качество воды при очистке реки Псковы. ФОТО 28.08.2024, 19:000 Выставка шедевров из собрания Музея архитектуры Щусева откроется в Пскове
28.08.2024, 18:400 МЧС утвердило новую медаль за выполнение спецзаданий 28.08.2024, 18:273 Псковские специалисты проведут ярмарку трудоустройства в Витебской области 28.08.2024, 18:070 Литургия на Михайловской площади в празднование Успения Пресвятой Богородицы. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.08.2024, 17:590 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о готовности школ Псковского района к 1 сентября. ВИДЕО
28.08.2024, 17:530 68 000 рублей украл пскович из строительного вагончика 28.08.2024, 17:510 До +28 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 29 августа 28.08.2024, 17:501 В Великих Луках откроется отделение реабилитации для пациентов с нарушениями нервной системы 28.08.2024, 17:470 Мошенники выманили более 2 миллионов рублей у псковского пенсионера
28.08.2024, 17:430 Волонтеры профсоюзов подарили праздник детям из Островского района 28.08.2024, 17:410 Пропавшего в Пушкиногорском районе молодого человека нашли живым 28.08.2024, 17:410 В ЦИК обсудят варианты доступа к порталу видеонаблюдения 28.08.2024, 17:400 За полгода Псковскую область посетили 260 тысяч туристов
28.08.2024, 17:380 Пенсионер на серебристом автомобиле Mersrdes пропал в Печорском округе 28.08.2024, 17:360 Борис Елкин: Пусть каждый из нас ощущает защиту Божией Матери 28.08.2024, 17:350 В России предприятия стали чаще трудоустраивать людей без опыта работы 28.08.2024, 17:340 Партию судака из Казахстана не пропустили через границу в Псковской области
28.08.2024, 17:260 Псковский кремль закроют для посетителей вечером 29 августа 28.08.2024, 17:210 Футбольная команда «Псков» уступила «Тосно» в чемпионате СЗФО 28.08.2024, 17:200 Более 13 тысяч паломников посетили Псковскую область в 2023 году 28.08.2024, 17:110 Псковская область и Белоруссия договорились наращивать товарооборот
28.08.2024, 17:061 Депутат городской Думы вручил многодетным семьям из Пскова подарки к учебному году 28.08.2024, 17:031 Губернаторский симфонический оркестр выступит на выставке «Россия начинается здесь» 28.08.2024, 16:410 90 тысяч рублей штрафа назначили псковичу за дискредитацию Вооруженных сил РФ 28.08.2024, 16:400 «Дневной дозор»: Как решить проблему лифтов в многоквартирных домах?
28.08.2024, 16:302 Мигранты устроили массовую драку в Калужской области 28.08.2024, 16:240 Пострадавшей от мошенников пенсионерке из Пушкиногорского района вернут деньги с процентами 28.08.2024, 16:180 Школу в Пустошке не успеют отремонтировать к Дню знаний 28.08.2024, 16:070 Курс по заработку на блоге открыли для псковских школьников
28.08.2024, 16:040 Бриллианты Псковского района: что представлено на экспозиции муниципалитета в Финском парке 28.08.2024, 15:490 Стартовала IX Спартакиада пенсионеров Псковской области 28.08.2024, 15:475 Ремонт двух школ в Пскове не успеют завершить к 1 сентября — Борис Елкин 28.08.2024, 15:400 Псковские и витебские педагоги обсудят вопросы подготовки квалифицированных кадров
28.08.2024, 15:370 «Синий трактор» обошелся псковскому предпринимателю в 30 тысяч рублей 28.08.2024, 15:310 Александр Розенбаум выступит в Пскове 18 сентября 28.08.2024, 15:200 Около 1500 человек в Псковской области заболели ОРВИ за неделю 28.08.2024, 15:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru