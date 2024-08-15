Культура

Хореографы из Пскова и Витебска проведут совместную встречу

В рамках Дней Витебской области в Пскове 30 августа в 14:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится встреча хореографов из Пскова и Витебска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Изображение: колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Делегация из Витебского государственного колледжа культуры и искусства продемонстрирует белорусские и русские народные танцы, а также проведет мастер-классы для преподавателей и студентов псковского колледжа. А псковские хореографы представят танец Невельского района, познакомив белорусских гостей со спецификой русской хореографии.

Встреча завершится круглым столом, на котором обсудят перспективы сотрудничества между двумя учебными заведениями. Кроме того, гости из Витебска совершат совместную прогулку по Финскому парку, где в эти дни проходит презентация Витебской области.

Напомним, что в общей программе участия белорусов в выставке «Россия начинается здесь» - выступление заслуженного любительского коллектива Белоруссии – народного ансамбля народной песни «Заманіха» Полоцкого районного центра культуры, народного фольклорного объединения «Азерыца» Езерищенского горпоселкового дома культуры Городокского района и народного ансамбля народной музыки «Верхнядзвінскія музыкі» Верхнедвинского районного центра культуры и народного творчества.

Мастер-классы по белорусскому и русскому танцам пройдут 30 августа в 14:00 в концертном зале по адресу: улица Набат, 5. Вход свободный.