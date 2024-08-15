Культура

«Мы вместе, два народа»: выставка «Витебская акварель» открылась в Поганкиных палатах

Выставочный проект Витебского областного краеведческого музея и Псковского музея-заповедника «Витебская акварель» открылся 29 августа в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Гостей выставки встречали живым музыкальным исполнением на саксофоне, сыграл Роман Константинов.

С вступительным словом выступила временно исполняющая обязанности председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

«Мы вместе. Два народа. Народ Белоруссии и народ России. У нас одинаковые корни, мы одинаково думаем, мы одинаково мыслим. Мы вместе очень сильно любим нашу малую и нашу большую родину», - сказала Вера Алексеева.

«Большая честь, что мы смогли реализовать наш проект в стенах Псковского музея-заповедника. Мы горды тем, что мы здесь. И, наверное, вы по-иному посмотрите на акварель», - выступил начальник управления культуры Витебского областного исполнительного комитета Петр Подгурский.

В завершение открытия куратор выставки и заведующий Художественным музеем Витебского областного краеведческого музея Александр Богатенко провел небольшую экскурсию.

На выставке представлены работы выдающихся акварелистов: Викентия Ральцевича, Феликса Гумена, Михаила Левковича, Александра Карпана, Игоря Шкуратова, Александра Шиенка, Валентины Ляхович, Светланы Врублевской, Галины Васильевой, Николая Драненки, Александра Досужева, Леонида Медведского, Алины Трукан.

Выставка открыта для всех желающих с 29 по 31 августа по адресу: улица Некрасова, 5.