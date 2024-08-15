Культура

Арт-экскурсией отметят в «Михайловском» 275-летие Гёте

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов отметят новой литературно-поэтической программой значимую для мировой культуры дату: 275-летие со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте (28 августа 1749 — 22 марта 1832), великого немецкого пота и драматурга, романиста, театрального режиссёра и критика, учёного-энциклопедиста и государственного деятеля.

Портрет Гёте работы современного художника и скульптора Николая Предеина из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Свою новую арт-экскурсию, она же — прогулка по саду мемориального Михайловского — Михаил Драгунов назвал «Под небом Шиллера и Гете…». Это стих из второй главы романа Пушкина «Евгений Онегин» — фраза из поэтической характеристики, которую автор даёт юному поэту Ленскому. В музее также напомнили, что многие исследователи литературы и культуры не единожды отмечали у Пушкина явные «переклички» с Гёте, с его творчеством и, шире, мировоззрением. «При… разнице в полвека Пушкин был младшим современником Гёте и дышал воздухом той же эпохи, — пишет в своей юбилейной статье Сергей Аверинцев, употребляя по отношению к обоим литераторам определение «всечеловечества», данное русскому гению Достоевским, и размышляя о «равновесии старых возможностей и новой свободы» в стихах и в прозе каждого.

В программе, как это всегда бывает у Михаила Драгунова, прозвучит множество стихов, в данном случае — не только Гёте, но и, разумеется, Пушкина: от написанной в Михайловском «Сцены из Фауста» («нечто среднее между подражанием, пародией и вольной вариацией на гётевскую тему», по определением того же Аверинцева) до философского «Памятника».

В музее особо отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Многие из тех, кто побывал на какой-либо из «прогулок» с артистом по парку Михайловского, Тригорского или Петровского, стремятся затем попасть и на другие программы, тем более что репертуар артиста обширен, и Михаил Драгунов не устаёт работать над новыми и новыми литературно-поэтическими композициями специально для «Михайловского».

Стать участником литературно-поэтической программы «Под небом Шиллера и Гете…» можно будет в последний выходной лета, 31 августа. В музее также отметили, что череда арт-экскурсий Михаила Драгунова в усадебных садах и парках продлится и в сентябре-октябре. Полный список этих программ с указанием названия, темы, места и времени проведения, обозначением точки сбора, возрастной рекомендацией для слушательской аудитории, проч., проч. можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Цикл поэтических программ Михаила Драгунова».