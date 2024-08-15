Культура

Дефиле народного костюма прошло в Пскове

Дефиле народного костюма прошло в Пскове в рамках празднования 80-летия Псковской области и выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также в рамках празднования состоялось выступление заслуженных и народных коллективов Псковской области. На сцене вручили удостоверения по присуждению звания «Душа земли псковской» и «Клуб года» посвященных 80-летнему юбилею Псковской области.

Выставка «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове будет работать до 31 августа. 26 муниципалитетов Псковского региона представляют гостям выставки картины и фотографии с изображением самых живописных уголков области, местную продукцию и ремёсла, сувениры, костюмы, угощения, кубки. Организаторы проводят мастер-классы и работают с посетителями на интерактивных площадках. Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.