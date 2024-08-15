Культура

Вокруг Пушкина. Кто и как зарабатывает на поэте

Пушкин, 225-летие которого страна и Псковская область отметили в нынешнем июне, был первым в стране профессиональным писателем, то есть кормился со своих произведений. Созданный им бренд коммерчески успешен уже более 200 лет. Сегодня кормильцем называют Пушкина те, чей доход напрямую связан с его именем. Кому и как «наше все» помогает зарабатывать в Псковской области, изучила обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

«В багрец и золото»

Конечно, первое, что приходит на ум, при размышлении о заработках на Пушкине, — это туристы. Имя Пушкина — один из краеугольных камней туризма в регионе, считает Светлана Баранова, директор турбюро «Континент» и председатель Псковского областного союза туриндустрии. Благодаря мощному бренду высокий турсезон в регионе не завершается с началом осени. Наоборот, наступает «очей очарованье». Осень со своим именем надежно связал еще сам поэт, называя ее любимым временем года. Так что турист валом валит посмотреть на «в багрец и золото одетые леса».

Светлана Баранова выделяет три типа туристов, наиболее часто встречающихся на аллеях родовой усадьбы поэта Михайловское в эту пору. Первые — школьники. Организованные группы как раз собираются к 20-м числам сентября, когда в Псковской области наступает золотая осень. Пик приходится на первую и последнюю недели октября, когда на каникулы уходят сначала московские школьники, а потом все остальные.

Вторые — организованные взрослые группы, «профсоюзные поездки». Летом мало какое предприятие может собрать работников в автобус и вывезти в Пушкинские Горы. Часть сотрудников и без того в отпусках, на оставшихся ложится дополнительная нагрузка, а выходные в теплые месяцы им хочется провести с семьей и детьми на каникулах. Зато с наступлением осени все собираются на рабочих местах, а организаторы поездок задумываются о реализации запланированного на них бюджета, пока окончательно не похолодало, и умы не заняли предновогодние траты.

И третьи — те, кто не сумел отгулять отпуск летом и стремится хотя бы осенью восполнить упущенное.

«Вокруг Пушкинского заповедника неплохо организован туристический кластер, - поясняет Светлана Баранова выбор туристами именно этого направления для осенних поездок. - Побывала в прошлом месяце в смоленской Хмелите у Грибоедова, где только сувенирная лавка с кофе и мороженым, и больше ничего на тридцать километров. А где те, кто будет мне навязывать магниты, домашние консервы, ягоды? Мне этого сильно не хватало, там абсолютный ноль».

Не будет преувеличением сказать, что едва ли не все в Пушкинских Горах так или иначе живут с турпотока. От экскурсоводов, торговцев сувенирами, бабушек с шалями у монастыря до сыроваров, сидроделов и пчеловодов, использующих бренд пушкинских мест в своем продвижении, а также инвесторов, открывающих новые отели и точки питания.

«Люди едут туда и за Пушкиным, - перечисляет Светлана Баранова, - и за природой, и за тишиной и спокойствием, за возможностью по-разному провести свое время. Счастливцы те, кто не просто приезжает на экскурсию, «сунуть нос в усадьбу», а остается пожить».

Фото Светланы Саух.

«Добрая подружка бедной юности»

Вариантов «пожить» в Пушкинских Горах и окрестностях год от года становится все больше. Это и советские еще турбаза «Пушкиногорье» и гостиница «Дружба» с рестораном «Лукоморье». Относительно новые, но с уже устоявшимся брендом отель «Арина Р.», база отдыха «Заозерье», «Поместье Загосье», глэмпинг «Князь Гвидон», «Усадьба "Тригорская, 1"» (в рекламе последней недавно снялась звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук). Сайты с объявлениями об аренде ломятся от предложений местных, превращающих свою недвижимость в посуточные квартиры и гостевые дома. Все — с соответствующими названиями: «Три богатыря», «У Лукоморья», «Соседи Пушкина», «Дубровский».

Один только отель «Арина Р.» за шестнадцать лет своего существования принял 380 тысяч гостей — колоссальная цифра для менее чем 600-тысячной Псковской области. То есть каждый год в литературном отеле в деревне Бугрово на пути из Пушкинских Гор в Михайловское останавливаются 22-23 тысячи туристов. Себя в «Арине Р.» называют отелем-спутником заповедника, продолжающим музейное пространство. И в этом году создадут на своей территории новую достопримечательность.

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«Мы назвали отель "Арина Р." в честь нянюшки великого поэта, которая окружала его заботой и теплотой все время пребывания в ссылке, с начала которой в этом году исполнилось двести лет. Уже в октябре нынешнего года мы собираемся установить на площадке перед отелем памятник няне, которая явно внесла серьезный вклад в развитие русской поэзии», - рассказывает исполнительный директор отеля Нина Михайлова.

«От Тригорского на Псков»

Про серьезный бизнес и маленькие дела (вроде продажи ягод туристам) пушкиногорцев можно написать не один том. Но вот, что любопытно. Влияние Пушкина на коммерческий успех проектов, задействующих его имя, дотягивается до Пскова — основного хаба, через который туристы попадают в регион.

Театр драмы здесь носит единственно возможное имя — Пушкина. Здесь есть свой литературный отель — гостинично-ресторанный комплекс «ПушкинЪ» на пути в центр города с федеральной трассы (по которой еще сам поэт перемещался между Петербургом и Михайловским).

Сувенирные лавки набиты вещицами с видами пушкинских мест и портретами поэта — от типовых магнитов до авторских изделий. Последние можно найти, например, в магазине «Avec Plaisir». На шоперах, футболках, кружках, блокнотах, значках, карандашах Пушкин предстает близким и понятным. Даже варенье здесь продается не абы какое, а пушкинское — крыжовенное, которое поэт очень уважал.

Или вот мастерица Екатерина Петрова, которая четыре года шьет броши. Продает их через соцсети и во время ярмарок на фестивале гусельной музыки «Граинская сторона» в Красногородском районе, то есть не в пушкинских местах. Однако броши на пушкинскую тематику находят своих покупателей: царевна Лебедь, Золотая рыбка, перо с чернильницей, просто перья, раскрытая книга. Одни заказывают целенаправленно, другие мастерица шьет «в наличие», и они тоже надолго не задерживаются.

«Идей еще много, например, Золотой петушок, Шамаханская царица. Пушкинская тема — неисчерпаемый источник вдохновения», - говорит Екатерина Петрова.

Словом, Пушкин и спустя 200 лет остается актуальным, любимым, а потому коммерчески востребованным. Все, как хотел сам поэт, не видевший в таком подходе ничего предосудительного: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

Юлия Магера