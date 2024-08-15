Топорик из нетипичного материла стал самой интересной находкой времен неолита на раскопах в Пскове

Топорик из мягкого сланца стал самой интересной находкой времен неолита в полевом сезоне-2024 в Пскове. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.
«Самая интересная находка времен неолита - это топорик классической формы, похожий на долото. Он вставлялся в расщепленную или в высверленную рукоятку, такие топорики мы встречаем на каждом четвертом раскопе в Пскове. Но этот топорик интересен тем, что он был или игрушечным, или на нем учились делать такие топоры. В основном их изготовляли из твердого сланца, которым можно рубить, часто их использовали в качестве оружия, а этот сделан из сланца мягкого», - поделился Сергей Салмин.
Мягкий сланец - это то, из чего режут литейные формы, пояснил научный сотрудник. «Он не годится для серьезного использования, но сделан по всем правилам», - дополнил он.