Образок Христа на престоле из лосиного рога обнаружили при раскопках псковские археологи

Образок Христа на престоле, выполненный из лосиного рога, обнаружили псковские археологи при раскопках. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) рассказал старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.
«У нас есть древнерусские бусы и бисер, предположительно, XI века. Есть прекрасная резная кость, замечательный вырезанный из лосиного рога образок Христа на престоле. Очень тонкая работа, сейчас он находится в консервации на закреплении, потому что как только мы извлекаем находку из грунта, вступают в работу кислород и бактерии, которые без кислорода жить не могут», - поделился научный сотрудник.
Был найден также топорик XVI века. «Это такой походный топорик, который традиционно связывают со степниками. Начиная с 1463 года, в Пскове начинают появляться московские татары, которые в большом количестве приходили к московским князьям на служения, эти топорики часто применялись ими в войнах. В Ливонию из Москвы можно было попасть только через Псков, поэтому все это у нас оседало», - рассказал Сергей Салмин.
Также были найдены огромные горшки, в которых содержалась ценная для псковичей в XVI-XVII веках зола, из которой делали щелок, а из него варили мыло, с помощью его отбеливали ткани.