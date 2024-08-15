Культура

Опубликован шестой выпуск псковского тревел-шоу «Скорей в музей!»

Вышел шестой выпуск тревел-шоу Псковского музея-заповедника «Скорей в музей!», посвященный четырем векам русского искусства живописи и скульптуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Картинная галерея Псковского музея вмещает в себя различных деятелей: Шишкин, Репин, Айвазовский, Серов, Рерих, Шагал – имен не счесть, – все они есть на стенах роскошной галереи, отметили в музее.

«В шестом выпуске нового тревел-шоу Псковского музея-заповедника "Скорей в музей!" по следам масла на холсте мы отправляемся в компании непосед и любопытов – маленьких ребят, кто только начинает соприкасаться с богатейшим миром искусства. И нам не обойтись без пернатого гида. У Ворона Марка острота взгляда и насмотренность не хуже какого-нибудь Кар-Карыча. Так чего же мы ждем? Скорей в музей!» - анонсировали выпуск в музее.

Напомним, проект реализуется в рамках конкурса «VK Гранты – поддержка проектов в сфере культуры и искусства».