Культура

Культурно-образовательный комплекс хотят создать в Доме Родзянко в Усвятах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с первым заместителем министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным. На встрече, которая прошла в Москве, был рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся развития сферы культуры в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Михаил Ведерников и Сергей Обрывалин обсудили возможные варианты реконструкции объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии и которые пока не подпадают ни под какие федеральные программы.

В частности, речь зашла о Доме Родзянко в Усвятах. В планах — создать в нем Многофункциональный культурно-образовательный комплекс «Усвято». В Гдове в плачевном состоянии находится Дом Трофимова — одно из трех дореволюционных зданий города, которые пережили Великую Отечественную войну.

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Отдельно Михаил Ведерников доложил о реализации президентского национального проекта «Культура». В этом году на мероприятия нацпроекта предусмотрено 90 млн рублей. Самые масштабные работы проводятся в Печорах, где ремонтируется Детская школа искусств, и в Порхове, где идет техническое оснащение музея.

Напомним, Дом Родзянко — усадьба и сохранившийся до нашего времени каменный дом, выстроенный на месте деревянного в конце XIX века, принадлежавшие помещику Родзянко. Дом представляет собой образец архитектуры периода эклектики, сочетая в своем облике элементы польско-литовских средневековых замков и конструктивное решение интерьеров, характерное для конца XIX века. В области подобное сооружение единственное.

До 2017 года в здании располагался Усвятский краеведческий музей. В настоящее время памятник не используется, музейная коллекция перемещена в Усвятскую школу.