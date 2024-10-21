Культура

Номинация на овацию

«Пренебрегая словесами, Жизнь убеждает нас опять: Талантам надо помогать, Бездарности пробьются сами», - писал советский поэт Лев Озеров. А кто помогает псковским литераторам раскрыть потенциал и получить признание, убедившись в призвании? Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера окинула глазом местный литературный ландшафт и выяснила, какие в регионе существуют поощрения для поэтов и писателей. В этом году она нашла сразу две новые премии, один конкурс, в котором никто не выиграл, и старейшее состязание среди местных книжников.

Молодой псковский поэт Иван Демаков.

Стимул для литераторов

Впервые в этом году было названо имя лауреата литературной премии имени Валентина Курбатова. Награждение состоялось 26 сентября, за три дня до того, как писателю, критику и общественному деятелю могло бы исполниться 85 лет. Его имя носит областная библиотека, в ее стенах и прошло торжественное событие, а учредил премию региональный комитет по культуре.

У премии одна-единственная номинация – «Проза». Главный критерий для конкурсных работ – «неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности».

«Премия сохраняет тепло души и сердца Валентина Яковлевича и продолжает эстафету, в основе которой лежат любовь к человеку и человечеству, знание ценности каждой отдельной судьбы и умение дружить», - сказал во время церемонии награждения член экспертного совета премии, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Председатель регионального отделения Союза писателей Игорь Смолькин уверен, что премия будет стимулом для литераторов.

«У писателей сегодня не так много стимулов работать. Государственных издательских программ сегодня не существует, писатель может полагаться только на собственные средства, а их в избытке нет ни у кого. С помощью родственников книги выходят крошечными тиражами в сто экземпляров, а то и меньше. У нас нет меценатов, а премия дает стимул, после ее получения писатель будет стараться работать лучше», - выразил он свое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Несмотря на то, что премия не устанавливает ограничений по месту жительства соискателей, первым ее победителем стал живущий в Пскове уроженец Великих Лук Владимир Клевцов с книгой «Рассказы разных лет».

Он «работает в жанре традиционного русского рассказа, нередко используя элементы юмора и гротеска, для его творчества характерна и пейзажная лирика», как сказано на сайте регионального отделения Союза писателей. Ранее Владимир Клевцов трижды становился лауреатом премии администрации Псковской области в области культуры, а также лауреатом Горьковской премии.

Владимир Клевцов и Игорь Смолькин.

«С Курбатовым я познакомился сразу после школы и был дружен почти пятьдесят лет. Он считал меня своим учеником. Так что получение премии, как его прощальный привет, - рассказал Владимир Клевцов Псковской Ленте Новостей. - Мне недавно исполнилось семьдесят лет, слава богу, еще печатают, есть договор в Москве. Думаю, признание больше требуется молодым».

В дальнейшем присуждать Курбатовскую премию планируют раз в два года.

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Пространство молодых

У молодых литераторов есть отдельная возможность получить признание. В этом году на городском конкурса социально значимых молодежных проектов «Есть идея» финансирование из бюджета получила поэтесса Диана Константинова. Частью ее проекта «Литературное пространство» является премия для молодых поэтов, писателей малого жанра, чтецов и иллюстраторов.

Прием заявок завершился 30 сентября – символично, на следующий день после вручения премии Курбатова. В каждой номинации есть две возрастных группы, 14-17 и 18-35 лет. Авторы лучших работ получат не только дипломы, их произведения будут включены в печатный и аудиосборник, выход которых запланирован по итогам конкурса.

Пока жюри оценивает 188 присланных работ от 119 участников (поэтов среди них больше всего), соискателям предложена насыщенная программа. В библиотеке имени Каверина молодые иллюстраторы собирались на мастер-класс, где учились отличать книжные иллюстрации от обычных картин, изображали себя в виде геометрических фигур и букв, а также пробовали использовать печатные техники, сделанные из подручных средств. Неделей ранее молодые творцы в поисках вдохновения проехали по литературным усадьбам, побывали у Ал. Алтаева в Плюсском районе (где заодно заехали к Римскому-Корсакову) и у Пушкина в Михайловском. А чтецы уже успели поработать с педагогом по сценической речи, в частности, осваивали эффективную технику дыхания.

«Наш конкурс — это платформа для псковских молодых талантов, - говорит Диана Константинова. - Он создан, чтобы развивать творческие способности местной молодежи, поощрить ее интерес к литературе и творчеству, дать возможность поделиться своими работами с широкой аудиторией и получить обратную связь от опытных специалистов, создать атмосферу творчества и взаимодействия между молодыми литературными талантами.

Награждение победителей состоится 19 декабря в драмтеатре имени Пушкина.

Ключ к поэзии

Свои награды еще летом молодые литераторы должны были получить на фестивале «Словенское поле». Впервые он состоялся в Изборске в 2008 году, а с 2012 года проводится ежегодно. Организует его реготделение Союза писателей, поддерживают областной комитет по культуре и музей-заповедник «Изборск». В этом году его посвятили 80-летию освобождения Пскова.

Для участия неважно место жительства, включая страну, главное писать на русском языке. По итогам фестиваля выходит поэтический сборник. В электронном виде его можно почитать на сайте Союза писателей.

В этом году фестиваль проходил с 26 по 28 июля и собрал три десятка участников, в том числе из Смоленска и Нижегородской области. Для них состоялись экскурсии в Пскове и в Изборске, со сцены прозвучала поэзия в исполнении авторов и бардовская песня.

«Много новых лиц, новых стихов. Молодёжь, прям артисты. На ключи сходили, конечно, как без этого», - поделился впечатлениями от фестиваля Андрей Теддер из Гдова.

Во время фестиваля проходит конкурс молодых поэтов «Словенские ключи». Его победитель получает право без отбора участвовать в конкурсе молодых поэтов «Мцыри». В «Словенских ключах» в этом году победитель определен не был. Однако путевку на «Мцыри» получил пскович Иван Демаков, третьекурсник института Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. В Москве он вышел в суперфинал конкурса, где был награжден специальным призом.

С книгой сквозь года

Какие литераторы без книг? Ежегодно весной в библиотеке имени Курбатова проходит книжный форум «Русский запад». Во время его проведения награды получают победители конкурса «Псковская книга» за минувший год. В этом году конкурс прошел уже в 28-й раз.

В апреле «Книгой года» жюри признало монографию «Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666-1764 годов» Бориса Постникова. «Лучшим литературно-художественным произведением» стала книга «Позывной — Россия!: поэзия нового времени» Псковского регионального отделения Союза писателей со стихами участников прошлогоднего «Словенского поля». Победу в номинации «Лучшее издание по истории края» увез автор «Страниц истории Невеля» Геннадий Синицкий. «Человеком книги» назвали поэтессу Ирену Панченко.

Было еще несколько специальных призов. Владимир Клевцов удостоен награды за сохранение русских литературных традиций. Татьяна Рыжова — за верность Пскову в поэтическом творчестве. Научно-образовательная лаборатория «Социогуманитарная регионика» Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета — за работу по сохранению памятников нематериальной культуры. Людмила Тишаева — за книгу «Как пишутся стихи?: стихи о стихосложении». Вера Сергеева — за издание «Невозвратные версты дороги: стихи».

Андрей Бениаминов получает награду за составление и издание сборника «Позывной — Россия!: поэзия нового времени».

Литературный ландшафт Псковщины очень похож на местную природу. Пусть и не блещет пышными красками, но обладает собственным очарованием. И не перевелись еще те, кто готов помогать талантам.

Юлия Магера