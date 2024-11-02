Культура

Снятый в «Михайловском» фильм «Моцарт и Сальери» показали на московской встрече памяти Курбатова

Видеофильм «Александр Сергеевич Пушкин. Моцарт и Сальери», снятый в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», посмотрели вчера, 5 ноября, участники вечера памяти выдающегося литератора, псковича Валентина Курбатова в Москве в Доме А. Ф. Лосева.

Кадр из фильма «Александр Сергеевич Пушкин. Моцарт и Сальери»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, встреча была приурочена к 85-летию со дня рождения писателя. Назвали её по цитате из эссе Владимира Курбатова — «…Русские книги всегда сбываются». Место проведения московского вечера — Дом Лосева — также было не случайным. В этой, единственной в России публичной специализированной библиотеке философского направления, работающей ещё и как научный, образовательный, просветительский центр, Валентин Курбатов часто бывал и не единожды выступал.

Своими воспоминаниями о Валентине Курбатове и мыслями о сути его творчества со слушателями поделились филолог и поэт Елена Тахо-Годи, поэт Ирина Ушакова, писатель Алексей Варламов, писатель Дмитрий Шеваров, который, собственно, и вёл вечер, фотохудожник Анатолий Пантелеев. Лейтмотивом всех выступлений была мысль о том, что многое из сказанного и написанного мастером читающему русскому ещё предстоит открыть для себя во всей полноте мысли и искреннего чувства.

Издатель Сергей Биговчий представил гостям и работникам Дома Лосева недавно увидевшую свет книгу «Среди писателей», куда вошли не только статьи, эссе, очерки и монологи Валентина Курбатова, извлеченные из редких, малотиражных изданий, но и некоторые его заметки, которые до того не были знакомы даже пристально следившими за его творчеством коллегам, его автобиографический очерк, страницы переписки Валентина Курбатова с киносценаристом и прозаиком Виктором Конецким. Напомним, что цитаты из этой книги, равно и некоторые фотографии Анатолия Пантелеева, опубликованные в ней, легли в основу выставки «А дальше была просто жизнь…», которую подготовили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» к 85-летию Валентина Курбатова и развернули в Псковской областной библиотеке в канун этой даты.

В музее-заповеднике «Михайловское», с которым жизнь и творчество Валентина Курбатова были связаны самым тесным образом, напомнили и об истории создания фильма, которым, как высокой нотой, завершили встречу в Доме Лосева. В этом небольшом, 22-минутном ролике выдающийся литературный критик, писатель, лауреат Государственной премии России выступает в не самом привычном для себя амплуа. Он не просто читает пушкинский текст, но, по сути, играет своего рода моноспектакль, воплощаясь попеременно в «двух сыновей гармонии»: то в светлого Вольфганга Амадея, а то в «чёрного» Антонио. В ролик вошли и кадры из римского путешествия писателя. Видеоряд сопровожден музыкой Моцарта и Сальери.

Блистательно прочитанная, эта сложная для исполнителя пьеса из пушкинских «Маленьких трагедий», была записана за неполный рабочий день, практически без репетиций, вспоминает сейчас один из авторов фильма, сотрудник музея-заповедника «Михайловское» Николай Алексеев. Впервые фильм был показан зрителям в Пушкинском заповеднике осенью 2021 года, в рамках первых Курбатовских чтений в Псковской области. Сейчас эту работу пушкиногорских музейщиков можно посмотреть на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника.